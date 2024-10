Wicked, un assaggio delle canzoni del musical nel nuovo teaser e una pioggia di poster!

Pubblicazione: 09 ottobre alle 21:09

La Universal ha aperto ufficialmente le prevendite di Wicked negli Stati Uniti, e per l'occasione ha lanciato un nuovo teaser nel quale possiamo sentire finalmente anche alcune delle canzoni del celebre musical nella loro versione cinematografica. Finora, infatti, avevamo sentito solo frammenti dell'iconica Defying Gravity, ma in questo nuovo promo sono presenti anche spezzoni di Popular, Dancing Through Life, The Wizard and I e What is this Feeling?. Nel promo vediamo anche vari momenti musicali e di danza, e il makeover di Glinda (Ariana Grande) ed Elphaba (Erivo).

Sono stati anche lanciati numerosi poster speciali che verranno distribuiti ai fan che parteciperanno alle anteprime nei vari cinema PLF. Non solo: è disponibile anche il nuovo poster ufficiale, che riprende fedelmente il poster del musical originale.

Vi ricordiamo che in Italia Wicked uscirà il 21 novembre, negli Stati Uniti il giorno successivo.