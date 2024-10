Il gladiatore 2, Paul Mescal svela l'aspetto più "brutale" del girare le scene nel Colosseo

Pubblicazione: 24 ottobre alle 17:00

Paul Mescal interpreterà Lucio Vero nel film di prossima uscita Il gladiatore 2. E, come Russel Crowe quasi 25 anni fa, anche lui dovrà combattere nel Colosseo. Nel trailer vediamo Mescal combattere contro un rinoceronte e altre decine di avversari, ma non sono stati l'animale radiocomandato o le estenuanti lotte a rappresentare una sfida per l'attore.

Racconta Mescal qual è stata la parte più difficile del girare quella scena nel Colosseo:

Abbiamo girato quella scena per circa due o tre giorni, ma il caldo era insopportabile... Il mio sangue irlandese non si adattava agli orari di riprese di Ridley, che sono dall'alba al tramonto, nelle ore più calde della giornata. È stato brutale quel combattimento. Sono cresciuto facendo sport, quindi mi considero piuttosto resistente e pronto a buttarmi, ma l'arena stessa è diventata come un radiatore. Ero al limite del vomito, irritabile, era tutto davvero estremo. Tra una ripresa e l'altra, mi infilavo ghiaccio dritto lungo la schiena.

Fonte / EW

Il gladiatore 2 arriverà nei cinema il 22 novembre.