Il gladiatore 2, Paul Mescal era intimidito all’idea di recitare con Denzel Washington: “Mi sentivo un totale incapace”

In una recente intervista per GQ magazine, Paul Mescal, protagonista del prossimo colossale film di Ridley Scott, Il gladiatore 2, ha parlato di una delle sue più grandi ansie e paure sul set, come recitare con Denzel Washington.

Mescal, che ammira profondamente Washington, si è ritrovato ad avere attacchi di ansia all’idea di girare le sue scene con lui, fino a quando, messo davanti al momento cruciale, ha dovuto obbligarsi a darsi una regolata:

Mi ero fatto tutto un mio film mentale in testa. Continuavo a ripetermi che era arrivato il momento, che era il giorno in cui Denzel Washington sarebbe arrivato sul set con me. Mi sentivo un totale incapace in quel momento e poi, di colpo, mi sono detto: “Tutto questo é da stupidi, cazz*o! Ho un lavoro da fare”.

Il gladiatore 2, sequel dell’omonimo film premio Oscar di Riley Scott, sarà presto in tutte le sale italiane, a partire dal 14 novembre. Nel cast del film, oltre a Paul Mescal e Denzel Washington, anche Pedro Pascal, Joseph Quinn e Connie Nielsen.