Pubblicazione: 27 novembre alle 16:44

Il possibile ritorno del Grinch interpretato da Jim Carrey sul grande schermo è sempre più concreto, ma non c'è ancora una certezza sul sequel. A fare chiarezza è stato Ron Howard, regista del film del 2000, che in una recente intervista ha confermato l'esistenza del progetto, precisando che la sceneggiatura non è ancora pronta. Insieme a Carrey, ha fissato due condizioni fondamentali per procedere: avere una storia convincente e la certezza di poter realizzare un film davvero grandioso. Nessuno dei due vuole accontentarsi di un seguito mediocre o realizzato soltanto per sfruttare il successo dell'originale.

La notizia aveva iniziato a circolare lo scorso giugno, quando era emerso che Jim Carrey sarebbe stato in trattative per tornare nei panni del celebre personaggio verde.per Imagine Entertainment. Il progetto è attualmente nella fase di sviluppo della storia, il regista ha raccontato di essere al lavoro con alcuni sceneggiatori su un'idea che lo entusiasma e che dovrebbe rispettare la particolare combinazione di commedia e fantasia tipica delle opere del dottor Seuss.

Uscito nel novembre del 2000, Il Grinch (How the Grinch Stole Christmas) era ispirato al libro per bambini pubblicato dal dottor Seuss nel 1957. La pellicola raccontava il tentativo del protagonista di rovinare il Natale agli abitanti di Whoville, rubando regali e decorazioni dalle loro case. A cambiare il suo rapporto con le festività contribuiva Cindy Lou Who, interpretata da Taylor Momsen, una bambina che riusciva a vedere oltre il suo carattere scontroso. Accanto a Jim Carrey recitavano Christine Baranski, Jeffrey Tambor, Bill Irwin e Molly Shannon, mentre Anthony Hopkins prestava la voce al narratore. La trasformazione dell'attore richiedeva ogni giorno lunghe sessioni di trucco prostetico, curato da Rick Baker, premiato con l'Oscar per il suo lavoro.

Il film incassò circa 351 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di un budget di 123 milioni. Nonostante le recensioni iniziali contrastanti, con il passare degli anni è diventato uno degli appuntamenti natalizi più amati dal pubblico. Anche la performance di Carrey ha contribuito a renderlo memorabile, grazie alla sua comicità fisica e alle espressioni esagerate che hanno dato al personaggio un'identità inconfondibile. La storia del Grinch era già stata portata sullo schermo con lo speciale animato del 1966 e, successivamente, con il film d'animazione del 2018 prodotto da Illumination Entertainment e interpretato vocalmente da Benedict Cumberbatch. La versione di Ron Howard conserva un posto speciale nell'immaginario di molti spettatori.

. Dopo aver compreso il vero significato del Natale,. Raccontare una nuova avventura senza compromettere questa evoluzione sarà una delle sfide degli sceneggiatori., senza limitarsi a riproporne gli stessi elementi. Anche il ritorno di Carrey rappresenterebbe un passaggio importante, l'attore, oggi lontano dalla fase più frenetica della sua carriera, potrebbe offrire una nuova interpretazione del personaggio.

Per il momento il sequel de Il Grinch resta un progetto in sviluppo e il suo futuro dipenderà dalla qualità della sceneggiatura. Ron Howard e Jim Carrey sembrano intenzionati a procedere soltanto se troveranno una storia all'altezza del film del 2000. Una scelta che punta a proteggere il valore di un classico natalizio diventato parte della cultura popolare, evitando di realizzare un seguito soltanto per rispondere alle aspettative dei fan.