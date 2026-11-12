"Il mio cuore era spezzato": Pierluigi Diaco si commuove a BellaMa’ mentre la Rai indaga sul programma

Pubblicazione: 12 novembre alle 10:12

Il caso BellaMa’ continua a far discutere e questa volta la vicenda è arrivata anche davanti alle telecamere di Rai 2. Durante la puntata dell'11 novembre 2026, Pierluigi Diaco ha pronunciato alcune parole che non sono passate inosservate. Il conduttore ha ammesso di attraversare una fase particolarmente complicata, sia sul piano personale sia su quello professionale. Senza entrare direttamente nel merito degli accertamenti avviati dalla Rai, ha lasciato emergere tutta la propria preoccupazione per il futuro della trasmissione.

Il passaggio più significativo della puntata è arrivato durante l'incontro con una famiglia composta da due genitori e dai loro bambini, uno dei quali utilizza un impianto cocleare. Ascoltando la loro esperienza,. Il presentatore ha però precisato che un eventuale coinvolgimento futuro dipenderà dalla decisione della Rai di rinnovargli la fiducia.

Poco dopo, il conduttore ha espresso apertamente il proprio stato d'animo: "Oggi è la giornata più difficile sul piano personale e professionale". Ha raccontato di essere entrato in studio con un sentimento difficile da gestire, spiegando che l'ascolto di quella storia gli aveva permesso di ritrovare una prospettiva diversa sulle difficoltà che stava affrontando. Il racconto della famiglia lo ha portato a riflettere sulla capacità di andare avanti anche nei momenti più complicati.

Diaco oggi ha usato la Rai per mettere in scena la propria autoassoluzione: ha coinvolto due bambini sordi nella promozione di una possibile nuova edizione, chiesto affetto al pubblico anziché scusa ai collaboratori, si è proclamato soldato obbediente e servitore della Rai. Peccato confonda il servizio pubblico con quello personale. Infine, cambiando umore per la cinquantesima volta tipo Fantozzi in andropausa, ha salutato tutti urlando «Rai 2, la rete del buonumore!». Chissà le risate del cast quando lo chiamava «BESTIE!». — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 11, 2026

Le parole arrivano mentre la Rai sta conducendo verifiche interne sul clima di lavoro all'interno di BellaMa’. La vicenda è esplosa dopo la pubblicazione di testimonianze di due ex partecipanti e di alcune registrazioni realizzate fuori onda, nelle quali sarebbero emersi comportamenti e comunicazioni ritenuti problematici nei confronti di alcuni componenti del cast. Il materiale diffuso ha spinto l'azienda ad approfondire quanto accaduto, mettendo in relazione gli accertamenti proprio con le testimonianze e gli audio circolati pubblicamente.

lo spiegone di Milly Carlucci vs Diaco #BallandoConLeStelle https://t.co/dp04uJVVZW — Ale De Vincenzo (@alexandradevinc) November 7, 2026

La situazione si inserisce in un periodo già complicato per il presentatore, che nelle settimane precedenti era stato destinatario di un richiamo formale legato al rispetto del Codice etico aziendale.. Le nuove rivelazioni hanno riportato l'attenzione sul comportamento del conduttore e sulle dinamiche interne alla trasmissione, aprendo interrogativi sulla sua permanenza alla guida del programma.

Al momento, il futuro di BellaMa’ e quello di Diaco restano legati alle valutazioni della Rai. Il conduttore, durante la diretta, non ha annunciato decisioni definitive né ha confermato un'eventuale conclusione anticipata dell'esperienza televisiva. Il riferimento a una nuova edizione, accompagnato dalla precisazione sulla fiducia dell'azienda, lascia però intuire quanto sia incerto il suo percorso professionale. La puntata dell'11 novembre ha mostrato un Diaco particolarmente provato, che ha scelto di affidare a un momento di televisione e di ascolto le sue prime parole pubbliche in una fase delicata per il programma.