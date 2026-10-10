Il miracolo di Fratel Biagio Conte: cosa accadde davvero dopo il pellegrinaggio a Lourdes?

Pubblicazione: 10 ottobre alle 15:26

La storia di Fratel Biagio Conte è legata a una guarigione inattesa che, nel gennaio 2014, attirò l'attenzione della comunità di Palermo e di numerosi fedeli. Il missionario laico, conosciuto per il suo impegno a favore dei poveri e degli emarginati, era tornato a camminare dopo un pellegrinaggio a Lourdes. Un episodio che lui stesso interpretò come una grazia ricevuta attraverso la Vergine Maria e che venne raccontato come un possibile miracolo. Ma che cosa accadde davvero? E perché questa vicenda è diventata una delle pagine più significative della sua testimonianza di fede?

Per diversi anni, Fratel Biagio Conte aveva sofferto di gravi problemi alla schiena, legati allo schiacciamento di alcune vertebre, che gli provocavano dolori intensi e difficoltà motorie.limitando anche la possibilità di dedicarsi pienamente alle attività della Missione Speranza e Carità, fondata a Palermo per accogliere persone in difficoltà. Nel 2013, durante un pellegrinaggio a Lourdes, il missionario si immerse nelle acque del santuario mariano.

Secondo il suo racconto, dopo quell'esperienza avvertì una sensazione improvvisa e un cambiamento nelle proprie condizioni fisiche. Tornato a Palermo, riprese a camminare, sorprendendo le persone che lo conoscevano e che avevano seguito da vicino la sua sofferenza. La notizia divenne pubblica nel gennaio 2014. Anche padre Pino Vitrano, suo collaboratore nella missione, raccontò di averlo visto tornare a camminare senza le difficoltà che aveva manifestato in precedenza. La guarigione venne descritta come scientificamente inspiegabile, alimentando l'interpretazione religiosa dell'accaduto.

Per Fratel Biagio Conte, quanto avvenuto a Lourdes rappresentò soprattutto una grazia. Nelle testimonianze riportate all'epoca, il missionario collegò la guarigione alla propria fede e all'intercessione della Madonna. Il suo racconto si inserì così nella tradizione dei pellegrinaggi a Lourdes, luogo di preghiera frequentato da persone provenienti da tutto il mondo nella speranza di trovare conforto e guarigione. È importante, tuttavia, distinguere la testimonianza personale e la valutazione religiosa dell'episodio dal riconoscimento ufficiale di un miracolo secondo le procedure della Chiesa cattolica.

La vicenda di Biagio Conte fu raccontata come una guarigione straordinaria, ma non va automaticamente confusa con un miracolo formalmente riconosciuto nell'ambito di una causa di beatificazione. La storia di Fratel Biagio Conte non si esaurisce nella guarigione. Nato a Palermo nel 1963, dedicòdei migranti e delle persone abbandonate dalla società. La Missione Speranza e Carità divenne un punto di riferimento per chi aveva bisogno non soltanto di un pasto o di un letto, ma anche di una possibilità per ricominciare.

La sua scelta di vivere accanto agli ultimi, condividendone le difficoltà, contribuì a renderlo una figura conosciuta ben oltre la Sicilia. Nel 2018 anche Papa Francesco visitò la missione durante il suo viaggio a Palermo, incontrando le persone accolte nella comunità. Fratel Biagio Conte è morto il 12 gennaio 2023, a 59 anni, dopo una lunga malattia. Il ricordo della sua vita resta legato sia alla guarigione raccontata dopo il viaggio a Lourdes sia all'opera concreta di solidarietà costruita nel corso degli anni.

La vita del missionario palermitano oggi arriva sul piccolo schermo con Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte, il film tv diretto da Costanza Quatriglio e interpretato da Alessio Vassallo. La fiction, in onda su Rai 1 domenica 11 ottobre 2026 in prima serata, ripercorre il cammino spirituale di un uomo che scelse di rinunciare a una vita agiata per dedicarsi completamente agli ultimi.