Il miracolo di Fratel Biagio Conte: cosa accadde davvero dopo il pellegrinaggio a Lourdes?
La storia di Fratel Biagio Conte, tornato a camminare dopo il pellegrinaggio a Lourdes: ecco cosa accadde e perché si parlò di miracolo.
La storia di Fratel Biagio Conte è legata a una guarigione inattesa che, nel gennaio 2014, attirò l'attenzione della comunità di Palermo e di numerosi fedeli. Il missionario laico, conosciuto per il suo impegno a favore dei poveri e degli emarginati, era tornato a camminare dopo un pellegrinaggio a Lourdes. Un episodio che lui stesso interpretò come una grazia ricevuta attraverso la Vergine Maria e che venne raccontato come un possibile miracolo. Ma che cosa accadde davvero? E perché questa vicenda è diventata una delle pagine più significative della sua testimonianza di fede?
Secondo il suo racconto, dopo quell'esperienza avvertì una sensazione improvvisa e un cambiamento nelle proprie condizioni fisiche. Tornato a Palermo, riprese a camminare, sorprendendo le persone che lo conoscevano e che avevano seguito da vicino la sua sofferenza. La notizia divenne pubblica nel gennaio 2014. Anche padre Pino Vitrano, suo collaboratore nella missione, raccontò di averlo visto tornare a camminare senza le difficoltà che aveva manifestato in precedenza. La guarigione venne descritta come scientificamente inspiegabile, alimentando l'interpretazione religiosa dell'accaduto.
Per Fratel Biagio Conte, quanto avvenuto a Lourdes rappresentò soprattutto una grazia. Nelle testimonianze riportate all'epoca, il missionario collegò la guarigione alla propria fede e all'intercessione della Madonna. Il suo racconto si inserì così nella tradizione dei pellegrinaggi a Lourdes, luogo di preghiera frequentato da persone provenienti da tutto il mondo nella speranza di trovare conforto e guarigione. È importante, tuttavia, distinguere la testimonianza personale e la valutazione religiosa dell'episodio dal riconoscimento ufficiale di un miracolo secondo le procedure della Chiesa cattolica.
La sua scelta di vivere accanto agli ultimi, condividendone le difficoltà, contribuì a renderlo una figura conosciuta ben oltre la Sicilia. Nel 2018 anche Papa Francesco visitò la missione durante il suo viaggio a Palermo, incontrando le persone accolte nella comunità. Fratel Biagio Conte è morto il 12 gennaio 2023, a 59 anni, dopo una lunga malattia. Il ricordo della sua vita resta legato sia alla guarigione raccontata dopo il viaggio a Lourdes sia all'opera concreta di solidarietà costruita nel corso degli anni.
La vita del missionario palermitano oggi arriva sul piccolo schermo con Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte, il film tv diretto da Costanza Quatriglio e interpretato da Alessio Vassallo. La fiction, in onda su Rai 1 domenica 11 ottobre 2026 in prima serata, ripercorre il cammino spirituale di un uomo che scelse di rinunciare a una vita agiata per dedicarsi completamente agli ultimi.