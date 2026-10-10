Alessio Vassallo, chi è l’attore di Fratel Biagio Conte: dagli esordi al successo con Il giovane Montalbano

Pubblicazione: 10 ottobre alle 15:04

Alessio Vassallo, attore di origini siciliane, presta il volto a una delle figure più rappresentative della solidarietà in Italia: Fratel Biagio Conte. Nel film TV Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte, diretto da Costanza Quatriglio e in onda su Rai 1 l’11 ottobre 2026, Vassallo porta sullo schermo la storia del missionario laico palermitano che scelse di lasciare una vita agiata per dedicarsi alle persone più fragili. Un ruolo importante per un attore che, nel corso della sua carriera, ha dimostrato una notevole versatilità tra cinema, televisione e teatro.

Nato a Palermo il 10 agosto 1983, Alessio Vassallo è cresciuto in Sicilia prima di trasferirsi a Roma per inseguire la propria passione per la recitazione. Dopo il diploma di maturità classica,dove si è diplomato nel 2007. Nel suo percorso formativo ha partecipato anche a un laboratorio teatrale diretto da Luca Ronconi. La formazione teatrale ha rappresentato una base importante per costruire una carriera caratterizzata da personaggi diversi per temperamento, storia e complessità emotiva.

L'esordio professionale in televisione arriva nel 2008 con La vita rubata, al fianco di Beppe Fiorello, e con la soap opera Agrodolce, nella quale interpreta Salvatore, detto Tuccio Cutò. Il pubblico televisivo conosce Alessio Vassallo soprattutto per il ruolo di Mimì Augello nella serie Il giovane Montalbano, tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. Accanto a Michele Riondino, l’attore interpreta il vicecommissario che affianca il giovane Salvo Montalbano nelle sue indagini, conquistando gli spettatori con un personaggio brillante, ironico e pieno di contraddizioni.

Nel corso degli anni Vassallo ha preso parte a numerose produzioni, alternando fiction, film televisivi e cinema d’autore. Tra i titoli del suo percorso figurano Viola di mare, Fino a qui tutto bene, La concessione del telefono – C’era una volta Vigata e La stoccata vincente, dedicato alla storia dello schermidore Paolo Pizzo. Questa varietà di esperienze ha consolidato il suo profilo di interprete capace di affrontare sia personaggi di finzione sia figure realmente esistite, mettendosi al servizio di storie personali e vicende di interesse collettivo.

Con Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte, Alessio Vassallo affronta una sfida particolarmente delicata. Il film TV racconta il percorso di Biagio Conte, nato a Palermo nel 1963 e morto nel 2023, che abbandonò le comodità della propria famiglia per vivere accanto ai poveri e ai senzatetto. Dopo un pellegrinaggio ad Assisi,una realtà dedicata all’accoglienza e al sostegno delle persone in difficoltà.

La sua scelta di vita, ispirata alla spiritualità francescana, lo rese un punto di riferimento per migliaia di persone. Per prepararsi al personaggio, Vassallo ha raccontato di aver dedicato mesi allo studio e di essersi avvicinato concretamente alla quotidianità della Missione, partecipando alle attività di servizio. Un lavoro che ha coinvolto anche la dimensione fisica: l’attore ha perso circa dieci chili per avvicinarsi alla trasformazione vissuta dal missionario.

Diretto da Costanza Quatriglio e prodotto da Anele in collaborazione con Rai Fiction, il film vede nel cast anche Donatella Finocchiaro e Antonio Catania. La storia attraversa la Palermo degli anni Novanta e ricostruisce la nascita di una vocazione capace di trasformare la vita di un uomo e quella di un’intera comunità.

Per Alessio Vassallo, questo progetto rappresenta un passaggio significativo: dopo aver conquistato il pubblico con Mimì Augello, l’attore si misura con una figura realmente esistita,Un’interpretazione che unisce il racconto biografico alla riflessione sulla solidarietà, sull’accoglienza e sul significato concreto di prendersi cura degli altri.