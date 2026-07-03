Il Nove punta ancora su Fabio Fazio: ecco la novità che cambia il futuro di Che Tempo Che Fa

Pubblicazione: 03 luglio alle 11:32

Il panorama della televisione generalista italiana si prepara a una rivoluzione autunnale senza precedenti. Con la definizione dei nuovi palinsesti televisivi, Warner Bros. Discovery mette a segno una mossa strategica che ridefinisce gli equilibri dell'intrattenimento sul piccolo schermo. Se da un lato la rete deve fare i conti con l'addio di Amadeus, dall'altro sceglie di blindare il suo asset più prezioso: Fabio Fazio. La risposta del Nove alle imminenti sfide stagionali è un rilancio in grande stile che vede Che Tempo Che Fa raddoppiare la sua presenza in prima serata, trasformando uno dei suoi segmenti cult in un appuntamento autonomo.

La formula vincente della domenica sera non si tocca, ma si espande. A partire dal prossimo autunno, il pubblico televisivo assisterà al debutto in prima serataIl celebre segmento conclusivo, che negli anni ha saputo fidelizzare milioni di spettatori grazie a un mix inconfondibile di attualità, ironia pungente e conversazioni spontanee, guadagna la prestigiosa collocazione del mercoledì sera. Questa decisione non è un semplice riempitivo di palinsesto, bensì un naturale riconoscimento del valore editoriale di un format consolidato.

Spostare una dinamica così informale e corale nel cuore della settimana rappresenta una scommessa ambiziosa, mirata a intercettare una platea televisiva differente e a consolidare il posizionamento del Nove tra le reti generaliste di riferimento. L'entusiasmo per questa nuova avventura editoriale è stato confermato dallo stesso Fabio Fazio. Il conduttore ligure ha commentato la novità con la consueta ironia, parlando di un "esperimento interessante e gratificante" per tutto il gruppo di lavoro. "È tempo di esami e siamo stati promossi", ha dichiarato il presentatore, ringraziando i vertici del gruppo per l’opportunità di estendere l'invito al celebre tavolo anche a un nuovo pubblico infrasettimanale.

Che Tempo Fa, doppio appuntamento con il Tavolo-foto Youtube

Dal punto di vista industriale, le dichiarazioni dell'amministratore delegato di Warner Bros. Discovery del Sud Europa, Alessandro Araimo, evidenziano una forte convergenza strategica. La scelta di affidare a Fazio due prime serate settimanali testimonia la volontà dell'azienda di investire su contenuti di alta qualità, capaci di generare non solo ascolti eccellenti, ma anche una forte risonanza culturale e social: tra questi le interviste esclusive a star internazionali come Demi Moore. L'operazione si inserisce in un momento di forte fermento per il mercato televisivo italiano.

Mentre si rincorrono le voci sulle future mosse di Amadeus, che molti rumors indicano in direzione di un clamoroso ritorno in Rai, ancora non commentato dal diretto interessato,a certezze granitiche. Con il doppio appuntamento di Che Tempo Che Fa, la rete di Discovery si candida ufficialmente a essere la vera protagonista della prossima stagione cinematografica e televisiva, offrendo agli spettatori un punto di riferimento fisso per l'intrattenimento intelligente e l'approfondimento.