Il nuovo Batman sarà Jensen Ackles? Un dettaglio scatena i fan, ma James Gunn rompe il silenzio

Pubblicazione: 06 ottobre alle 09:30

Chi sarà il Batman del DCU? È una domanda che accompagna praticamente dalla nascita il nuovo universo cinematografico guidato da James Gunn e Peter Safran, ma nelle ultime ore un nome particolarmente amato dai fan è tornato prepotentemente al centro delle discussioni: Jensen Ackles. L'attore di Supernatural e The Boys viene indicato da anni come uno dei possibili candidati per indossare mantello e cappuccio in The Brave and the Bold.

Ma questa volta ad alimentare le speculazioni è stato un dettaglio molto più semplice:su Instagram, gesto che ha immediatamente riacceso le speranze di chi vorrebbe vederlo nei panni di. Da qui è nata rapidamente una voce secondo cui l'attore, coninevitabilmente in cima alle ipotesi. Prima che il rumor potesse trasformarsi in qualcosa di più concreto, però, è intervenuto direttamente

Il co-presidente dei DC Studios ha commentato la notizia su Threads con la consueta ironia, spiegando innanzitutto che il nuovo follow di Ackles non nascondeva alcuna operazione segreta di casting. “Grazie per avermelo fatto sapere. Lo seguirò a mia volta”, ha scherzato Gunn, prima di aggiungere di aver incontrato Ackles una sola volta, circa vent'anni fa, quando l'attore frequentava una sua amica. Il regista lo ha definito “un bravo ragazzo”, ma ha poi chiarito il punto più importante: “Non l'abbiamo ancora scelto per nessun ruolo”.

After social media users noticed that #JensenAckles had started following #JamesGunn on Instagram recently, it resulted in rumblings that he was seemingly in talks to join the #DCU: "Thanks for letting me know. I'm going to follow him back. I met him once 20 years ago when he was dating a friend of mine. Nice guy. We haven't cast him as anything." Read More: https://t.co/g1vszpuyXI — ScreenRant (@screenrant) October 4, 2026

Parole che, almeno per il momento, spengono le voci secondo cui Jensen Ackles sarebbe già entrato ufficialmente nel DCU. Quel “ancora”, tuttavia, è bastato per impedire alle speculazioni di spegnersi completamente, soprattutto considerando quanto l'attore sia legato da tempo all'universo di Batman. Ackles ha infatti già interpretato Bruce Wayne, anche se soltanto con la voce, nei film d'animazione Batman: The Long Halloween, Legion of Super-Heroes e Justice League: Warworld. In precedenza aveva inoltre doppiato Jason Todd/Red Hood in Batman: Under the Red Hood, diventando nel corso degli anni uno dei nomi più frequentemente proposti dai fan per una versione live-action del Cavaliere Oscuro.

Lo stesso attore non ha mai nascosto il proprio interesse. In passato, parlando della possibilità di diventare il nuovo Batman,dicendo che avrebbe accettato immediatamente se. Una candidatura spontanea che continua quindi a riemergere ogni volta che si torna a parlare del futuro di Bruce Wayne. La situazione reale, tuttavia, sembra essere ancora molto più aperta.e sarà il film incaricato di introdurre ufficialmente il Batman del DCU, separato completamente dalla versione interpretata da

James Gunn ha già dovuto spegnere numerose indiscrezioni attorno al progetto, visto che all'inizio del 2026 aveva smentito le voci secondo cui la sceneggiatura fosse terminata e il film fosse già indirizzato verso un'uscita nel 2028, precisando che lo script non era ancora completo. Più recentemente ha inoltre negato che The Brave and the Bold sia stato messo in pausa, assicurando che il progetto resta attivamente in sviluppo.

The Batman, fonte: Warner Bros.

E Jensen Ackles non è certamente l'unico nome finito nel gigantesco toto-Batman, poiché negli ultimi mesi sono stati accostati al ruolo attori come Alan Ritchson e Tom Brittney. Ritchson ha persino confermato di aver avuto “molte conversazioni” con DC Studios, senza però rivelare se riguardassero davvero Bruce Wayne, mentre Brittney ha definito le indiscrezioni sul proprio coinvolgimento “rumor meravigliosi”.