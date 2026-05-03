Il nuovo Resident Evil cambia tutto ma i fan del quarto capitolo sorrideranno, promette il regista

Pubblicazione: 03 maggio alle 15:17

Il prossimo reboot cinematografico di Resident Evil si sta delineando come un progetto che sfida le aspettative. Mentre il film di Zach Cregger si svolge durante gli eventi di Resident Evil 2, paralleli alla devastazione di Raccoon City, la vera fonte d'ispirazione del regista arriva da un capitolo diverso della saga: Resident Evil 4.

L'ottavo film del franchise horror targato Capcom non presenterà i personaggi iconici dei videogiochi, visto che al loro posto, seguiremo, un corriere medico che si ritrova intrappolato nel cuore dell'epidemia zombi che. Una prospettiva inedita su eventi familiari, che espande l'universo narrativo mantenendo intatta la fedeltà cronologica alla timeline originale.

Durante un'intervista con PlayStation, Cregger ha confessato che nonostante l'ambientazione del film coincida con Resident Evil 2, numerosi elementi di Resident Evil 4 permeeranno la pellicola. La ragione è tanto semplice quanto personale: è il capitolo che ha giocato di più. "Ci saranno diversi easter egg che i giocatori riconosceranno sicuramente", ha dichiarato il regista di Weapons, promettendo una fedeltà che va oltre il semplice omaggio superficiale.

Le promesse si fanno concrete quando Cregger entra nei dettagli. Ha replicato con precisione gli oggetti curativi di Resident Evil 4, quelle erbe verdi, rosse e gialle che ogni giocatore ha mischiato centinaia di volte per sopravvivere. Ma non si ferma qui: la progressione delle armi e la gestione delle risorse, meccaniche che hanno reso Resident Evil 4 un capolavoro del survival horror, troveranno spazio nella narrazione cinematografica. Un approccio che trasforma elementi ludici in tensione narrativa.

Il regista ha mantenuto un certo riserbo, non volendo svelare troppo prima dell'uscita. Tuttavia, ha garantito che,, il film renderà omaggio ai videogiochi che lo hanno ispirato. Una dichiarazione che bilancia l'esigenza di creare qualcosa di originale con il rispetto verso una base di fan notoriamente esigente.

Resident Evil 4, uscito nel 2005, ha rivoluzionato la serie portando l'agente Leon Kennedy in una remota regione della Spagna. La missione: recuperare Ashley Graham, figlia del presidente, rapita da un misterioso culto, i Los Illuminados, guidati da Osmund Saddler. Il cast include Austin Abrams nel ruolo di Bryan, Paul Walter Hauser come Carl, Kali Reis nei panni di Pauline e Zach Cherry. Una squadra di personaggi completamente nuova, che dovrà farsi strada attraverso gli orrori di Raccoon City senza poter contare su Leon, Claire o Jill per salvarli.

Resident Evil di Zach Gregger, fonte: Sony Pictures

La data di uscita è fissata per il 18 settembre 2026. I fan hanno ancora tempo per rigiocare Resident Evil 4 e preparare la loro lista mentale di easter egg da scovare nelle sale cinematografiche. Perché se c'è qualcosa che Cregger ha dimostrato con Weapons, è la capacità di costruire tensione e atmosfera rispettando il materiale di partenza. E in un franchise che ha visto adattamenti di ogni tipo, dalla serie di Paul W.S. Anderson al recente Welcome to Raccoon City, un regista che gioca davvero ai videogiochi che adatta potrebbe fare tutta la differenza.