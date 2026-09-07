Il Paradiso delle Signore torna su Rai 1, ma con una novità: cambia l’orario delle nuove puntate

Pubblicazione: 07 settembre alle 16:21

Il Paradiso delle Signore riapre le porte, ma per seguire la nuova stagione su Rai 1 bisognerà cambiare leggermente le proprie abitudini. Da lunedì 7 settembre la soap torna con gli episodi inediti e un nuovo orario: l’appuntamento è alle 16:00, circa un quarto d’ora prima rispetto alla collocazione della passata stagione. La programmazione ufficiale di Rai 1 conferma la messa in onda dal lunedì al venerdì proprio in questa fascia.

Un cambiamento piccolo sulla carta, ma abbastanza importante per chi da anni segue quotidianamente le vicende del grande magazzino milanese. Chi era abituato a sintonizzarsi intorno alle. Il motivo dello spostamento va cercato nella. La nuova programmazione vede La, seguita direttamente da. Terminata la soap, alle 16:45 è invece previsto il TG1,la linea passa ad Alberto Matano con La Vita in Diretta.

La Rai ha quindi costruito una successione molto più serrata dei suoi appuntamenti pomeridiani, e Il Paradiso delle Signore si ritrova anticipato rispetto alla scorsa stagione. Non cambiano invece né il canale né i giorni di programmazione: la soap continuerà ad accompagnare gli spettatori di Rai 1 dal lunedì al venerdì. Qualche piccola discrepanza sull’orario è comparsa nei materiali promozionali: alcune presentazioni Rai indicano infatti le 16:05, mentre la guida televisiva Rai aggiornata per il 7 settembre fissa l’inizio effettivo alle 16:00. È dunque quest’ultimo l’orario da tenere presente per non rischiare di perdere i primi minuti.

Il paradiso delle signore, fonte: Rai

Il ritorno coincide naturalmente con l’inizio di una nuova stagione particolarmente ricca. Sono previsti 160 episodi inediti, con le vicende che ripartono nel 1967 e si avvicinano a uno dei periodi di maggiore trasformazione sociale e culturale dell’Italia del dopoguerra. Anche all’interno del Paradiso gli equilibri sono destinati a cambiare. La direzione del grande magazzino resta nelle mani di Roberto, Marta e Marcello, con Matteo impegnato nella gestione della contabilità. Ma tra le Veneri ci saranno diverse novità: dopo la partenza di Irene arriva Elisa, una nuova capocommessa dal carattere rigoroso e inflessibile, insieme al fratello Valter, nuovo magazziniere destinato a non passare inosservato.

A complicare ulteriormente le cose penserà la, imprenditrice ambiziosa e determinata, arriverà a Milano pronta a sfidare Adelaide, con la quale ha alcuni conti in sospeso., stilista talentuoso che finirà coinvolto nelle nuove dinamiche della Galleria Milano Moda. Non mancheranno naturalmente i ritorni. Tra quelli destinati a pesare maggiormente sulle, che ricompare improvvisamente portandosi dietro qualcosa che sembra non avere il coraggio di confessare.

Intanto Odile dovrà affrontare le difficoltà finanziarie della Galleria Milano Moda, mentre Delia si prepara al matrimonio e Gianlorenzo ha in serbo per lei una sorpresa. La nuova stagione promette quindi di cambiare parecchie cose dentro il Paradiso, ma la prima novità per il pubblico arriva ancora prima che comincino le nuove storie. Da oggi, lunedì 7 settembre, per scoprire cosa accadrà ai protagonisti bisognerà ricordarsi di accendere Rai 1 alle 16:00.