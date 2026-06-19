Il prequel di Ocean's Eleven con Margot Robbie mette su un cast esplosivo: una star di Narcos è in trattativa

Pubblicazione: 19 giugno alle 13:50

Hollywood sta preparando un colpo grosso. Non uno qualsiasi, ma quello che potrebbe riscrivere la mitologia di una delle saghe più amate del cinema d'azione: Ocean's Eleven. Il prequel tanto atteso, con Margot Robbie protagonista, non è solo ancora in piedi, ma sta riunendo talenti come una rapina ben pianificata accumula bottino. L'ultimo nome in trattativa per aggiungersi al cast è quello di Wagner Moura, attore brasiliano candidato all'Oscar e volto indimenticabile di Pablo Escobar in Narcos.



La notizia arriva mentre il progetto continua a prendere forma, lentamente ma inesorabilmente. Ottenere informazioni su questa produzione si è rivelato più difficile che penetrare nei caveau di un casinò di Las Vegas, ma qualche dettaglio è finalmente emerso. Il film racconterà la storia dei genitori di Danny Ocean, il personaggio reso iconico da George Clooney nella trilogia diretta da Steven Soderbergh, concentrandosi su una rapina leggendaria avvenuta durante il Gran Premio di Monaco del 1962.



Margot Robbie non si limiterà a recitare: produrrà il film attraverso la sua casa di produzione, confermando il suo crescente peso nell'industria cinematografica. Durante il CinemaCon 2026, l'attrice australiana ha descritto il progetto come un "colpo epico" ambientato in uno degli eventi sportivi più glamour della storia. Monaco, 1962: l'epoca d'oro della Formula 1, le strade tortuose del Principato, l'eleganza senza tempo della Riviera francese. Un contesto che promette un tripudio visivo, tra abiti vintage, auto d'epoca e l'atmosfera sofisticata di un'era in cui il cinema stesso viveva la sua età dell'oro.

Bradley Cooper ha aggiunto un ulteriore livello di prestigio al progetto. L'attore e regista non solo potrebbe interpretare un ruolo nel film, ma siederà anche sulla sedia di regia, portando la sensibilità autoriale dimostrata in opere come A Star Is Born. La sua presenza dietro la macchina da presa suggerisce un approccio più maturo e riflessivo rispetto al puro intrattenimento, pur mantenendo lo spirito divertente e sofisticato che ha reso celebre la saga.



Wagner Moura rappresenta il terzo tassello di un cast che, per ora, conta solo tre membri ma vanta un pedigree impressionante. Tutti e tre gli attori coinvolti hanno almeno una candidatura agli Oscar nel curriculum. Moura ha conquistato la nomination grazie alla sua performance in The Secret Agent del 2025, dopo essersi fatto conoscere dal grande pubblico internazionale proprio con Narcos. Secondo alcune fonti, l'attore brasiliano potrebbe interpretare l'antagonista principale, il che aggiungerebbe un'interessante dimensione al film: Moura eccelle nel dare spessore psicologico ai personaggi che camminano sul filo tra carisma e pericolo.



Il ruolo specifico di Moura non è stato ancora ufficialmente confermato, ma l'ipotesi del villain ha una sua logica narrativa. Ogni grande rapina ha bisogno di un grande ostacolo, e la saga Ocean's ha sempre brillato quando ha messo di fronte ai protagonisti avversari all'altezza della loro intelligenza. Se Moura porterà sullo schermo lo stesso magnetismo oscuro che ha caratterizzato il suo Escobar, il film avrà trovato il suo contraltare perfetto alla leggerezza sofisticata dei protagonisti.

Il prequel si inserisce in un universo narrativo che ha già dimostrato di saper funzionare in diverse declinazioni. Dopo la trilogia originale con Clooney, Brad Pitt, Matt Damon e compagni, Hollywood ha tentato di rinnovare la formula con Ocean's 8, un cast tutto al femminile guidato da Sandra Bullock. Quel film ha funzionato al botteghino, dimostrando che il pubblico è ancora affamato di storie di rapine eleganti, dove l'intelligenza conta più della violenza e lo stile è tutto.



Tornare indietro nel tempo permette ai creatori di esplorare le origini di una dinastia di ladri gentiluomini, costruendo una mitologia familiare attorno al cognome Ocean. Chi erano i genitori di Danny? Come hanno imparato il mestiere? Quali codici morali, quali trucchi del mestiere hanno trasmesso al figlio? Sono domande cui il film promette di rispondere, aggiungendo strati di profondità a un personaggio che credevamo di conoscere già bene.