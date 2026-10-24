Il profilo X di Bruno Vespa scompare: il motivo è più serio di quanto pensi

Pubblicazione: 24 ottobre alle 12:59

Il nome di Bruno Vespa è finito al centro di una doppia vicenda che intreccia televisione e social network. Dopo le critiche ricevute per il confronto con Sabrina Brizzola, rappresentante dell’Unione degli Universitari, diversi utenti hanno notato che il profilo X del conduttore non era più accessibile. Al suo posto compariva un avviso relativo alla sospensione dell’account per presunte violazioni delle regole della piattaforma. La coincidenza temporale ha alimentato interrogativi e ipotesi sul possibile legame tra i due episodi. Gli approfondimenti successivi, però, hanno fatto emergere un elemento ancora più significativo, il sospetto che il profilo sia stato hackerato.

Crozza su Vespa che insulta Sabrina Brizzola "alle persone anziane da sempre fastidio il rumore...sembra lo zorro di Predappio senza mantello...se avesse lo stesso piglio quando intervista Meloni e Salvini sarebbe un giornalista" Grande #fratellidicrozza #Vespa #24ottobre https://t.co/On14plNYGt — Sirio Merenda (@siriomerendax) October 24, 2026

La discussione è nata dopo la puntata di Porta a Porta del 21 ottobre, durante la quale Vespa ha avuto un confronto con Sabrina Brizzola, esponente dell'Unione degli Universitari, sul tema dell'abbandono scolastico in Italia. Nel corso della trasmissione, il giornalista si è rivolto alla giovane con parole che hanno suscitato numerose reazioni: "Quando parlate voi giovani, per favore, documentatevi prima".

Poco dopo, alcuni utenti hanno segnalato l'indisponibilità dell'account X riconducibile a Vespa. Cercando il profilo, appariva il messaggio con cui la piattaforma informa che un account è stato sospeso per violazione delle proprie regole. In un primo momento non era possibile stabilire con precisione quando fosse avvenuto il provvedimento, la segnalazione era arrivata a breve distanza dalla trasmissione. X prevede diverse categorie di regole, che riguardano la sicurezza, la tutela della privacy, l'autenticità degli account, i contenuti pubblicitari inseriti nei video e le procedure di applicazione delle norme. Non erano disponibili elementi sufficienti per individuare una specifica violazione attribuibile a Vespa.

Un ulteriore elemento utile per ricostruire la vicenda è rappresentato dalla storia del profilo. L'account risultava effettivamente riconducibile al conduttore di Rai1, tra le tracce della sua autenticità figurava, per esempio, un messaggio pubblicato da Matteo Salvini nel 2019, nel quale il leader della Lega lo aveva taggato commentando gli ascolti di una puntata di Porta a Porta. Lo stesso profilo era già stato al centro di discussioni per alcune dichiarazioni sportive di Vespa su Jannik Sinner, nelle quali il giornalista aveva contestato la scelta del tennista di non giocare per la nazionale italiana, citando anche erroneamente il nome del suo avversario.

Hanno sospeso l'account di Bru- che fate l'applauso? HANNO SOSPESO L'ACCOUNT DI BRUNO VESPA *balla e festeggia con Biggio* #LaPennicanza https://t.co/lrnL5u0Hsu — Rosario Tindaro Fiorello out of context (@ciurichannel) October 23, 2026