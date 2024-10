Il protagonista di Terrifier vorrebbe interpretare Joker

Pubblicazione: 13 ottobre alle 09:11

Mentre Terrifier 3 si prepara a vincere il weekend al box-office americano con un risultato sorprendente, il protagonista della saga slasher indie guarda al futuro e svela quale personaggio iconico vorrebbe interpretare sul grande schermo.

Il Joker è il mio cattivo preferito di tutti i tempi, ed è un personaggio che mi piacerebbe interpretare un giorno. Spero che qualcuno come James Gunn mi dia l'opportunità di affrontare quel personaggio, perché mi piacerebbe fare molte cose divertenti con lui. Sono un grande appassionato di fumetti.

Parlando con GamesRadar, Howard Thornton ha svelato di voler interpretare da sempre, ruolo interpretato nei decenni da Jack Nicholson, Heath Ledger e Joaquin Phoenix:

Oh, decisamente. Abbiamo già un'idea di dove andremo a parare con la parte quattro, anche perché vogliamo assolutamente fare almeno un altro di questi film. Il modo in cui finisce questo film, ha un finale molto simile a... l'Impero colpisce ancora, se possiamo dirlo, il che mi ha davvero entusiasmato. Quando Damien ha scritto la sceneggiatura aveva molte versioni diverse, ma ho insistito in prima persona affinché non cambiasse nello specifico questa parte del finale perché adoro dove porta i personaggi e come vengono lasciati. Penso che li metta entrambi in posizioni molto interessanti per il futuro, possiamo farli evolvere in modi molto interessanti a partire da qua. E devo dire che questo mi rende davvero molto entusiasta e curioso di scoprire come andremo avanti, non voglio assolutamente che Art sia un personaggio unidimensionale. Al contrario, voglio continuare a trovare nuove cose da esplorare e fare con lui, nuovi posti dove portarlo come personaggio. E il finale di questa terza parte ci lascia in un punto dal quale possiamo sicuramente partire in seguito, per fare arrivare Art a nuovi orizzonti da esplorare.

Ma prima di pensare ad altri progetti, Thornton è pronto a tornare in un quarto film, come ci aveva svelato in esclusiva qualche settimana fa quando lo abbiamo intervistato noi di Badtaste:

In Terrifier Thornton interpreta un altro clown, Art the Clown, che nell'arco di tre film è diventata una delle icone horror più terrificanti degli ultimi anni. E per creare questo ruolo, ha preso spunto proprio dalle più grandi icone del genere:

Considero Art un'amalgama di tutte le icone horror che lo hanno preceduto. Ci sono piccole parti di ognuno di quei personaggi, da Jason a Pinhead, da Freddy a Chucky, Jigsaw, tutti quanti. Quello più spaventoso per me sarebbe probabilmente Pennywise. Voglio dire, è sempre stato il mio preferito all'epoca, perché tutto quel concetto di una creatura che si nutre di paura e può cambiare forma in base a ciò che ti spaventa di più è semplicemente terrificante.