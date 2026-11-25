Pubblicazione: 25 novembre alle 14:22

Il successo planetario di Michael, il biopic su Michael Jackson che ha superato il miliardo di dollari al botteghino mondiale, potrebbe essere offuscato da un'ombra inquietante. Antoine Fuqua, il regista che ha portato sullo schermo la vita del Re del Pop, è stato accusato di aggressione, percosse e inflizione intenzionale di disagio emotivo in una denuncia civile depositata presso la Corte Superiore di Los Angeles il 20 novembre.





e coinvolge un episodio avvenuto fuori dal locale Good Times at Davey Wayne's, un bar di Los Angeles.da Variety, il documento legale di dieci pagine descriveche ha dell'incredibile per la gravità delle accuse mosse contro un regista di tale calibro.William Rosenthal, assistente manager del locale, sostiene di aver negato l'ingresso a Fuqua, a suo figlio Brando e a sua figlia perché apparivano in stato di evidente ebrezza.avrebbe, che a quel punto avrebbe chiesto loro di allontanarsi definitivamente dal locale.

Ma qui la storia prende una piega ancora più oscura. Circa un'ora dopo l'episodio iniziale, Fuqua e il suo gruppo erano ancora in fila all'esterno del bar. Secondo la ricostruzione del querelante, il regista si sarebbe avvicinato accusando Rosenthal di aver usato spray al peperoncino contro sua figlia. Di fronte al diniego del manager, Fuqua avrebbe estratto una pistola e colpito Rosenthal al volto, proferendo insulti razziali e antisemiti e minacciando di ucciderlo.





La denuncia prosegue con dettagli ancora più allarmanti:e tentando di colpire il manager. Padre e figlio avrebbero quindi puntato le pistole contro la vittima, terrorizzandola, prima diLe conseguenze fisiche e psicologiche per Rosenthal sarebbero state devastanti:che hanno causato continue sofferenze fisiche e mentali. Il manager del bar chiede ora un risarcimento di 50mila dollari e sostiene che le sue ferite potrebbero comportare una disabilità permanente.. Allan Neirob, il pubblicista che rappresenta il regista, ha dichiarato a Deadline che. Secondo quanto riportato, Fuqua non sarebbe ancora stato formalmente notificato della causa civile.

L'episodio arriva in un momento paradossale per la carriera del regista. Michael si è rivelato un trionfo commerciale senza precedenti, diventando il quarto film di maggior incasso del 2026 con 1,028 miliardi di dollari in tutto il mondo. Il successo era stato tale che il film è stato rinnovato con un sequel. Adam Fogelson, presidente del Motion Picture Group dello studio, aveva dichiarato durante una conference call ad agosto che la produzione sarebbe dovuta iniziare tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027, con un'uscita prevista tra la fine del 2027 e la prima metà del 2028.





Ora però. La giustizia dovrà fare il suo corso, distinguendo tra le versioni contrapposte dei fatti. Quello che è certo è che l'immagine pubblica di un regista che aveva appena raggiunto l'apice del successo commerciale è ora sotto esame, in attesa che i tribunali di Los Angeles facciano chiarezza su quella notte di febbraio fuori da un bar di Hollywood.