Il regista di Obsession regala ai fan un nuovo corto horror gratuito (che potrebbe espandere il film)

Pubblicazione: 29 ottobre alle 10:41

Curry Barker sa come sorprendere. Dopo aver conquistato il mondo con Obsession, uno dei casi cinematografici più clamorosi del 2026 con oltre 500 milioni di dollari incassati partendo da un budget di appena 750.000 dollari, il giovane regista americano ha deciso di tornare esattamente dove tutto è cominciato: YouTube. E lo fa alla vigilia di Halloween con Mama Bear, un cortometraggio horror che sarà disponibile gratuitamente a partire dalle 16.30 di oggi, 29 ottobre, sul canale That's a Bad Idea. Il cortometraggio è stato scritto, diretto e montato interamente da Barker, con il supporto di Windows come sponsor.

Un dettaglio non banale: a differenza dei suoi primi lavori ultra low-budget, questa volta il regista ha potuto contare su risorse ben più consistenti. Chi ha seguito la sua parabola ricorderà Milk & Serial, o The Chair, altro esempio della sua capacità di creare tensione con il minimo indispensabile.. Nessuna sinossi ufficiale, nessun trailer, solo alcuni indizi sparsi qua e là. Nel cast figurano Katie Sarife, vista in Annabelle Comes Home, nel ruolo di Lacey, Jon Lee Richardson nei panni di Floyd, Ericka Kreuz come Ms. Wilson e Joshua Snyder, accreditato come il doppio di Floyd. Proprio quest'ultimo dettaglio ha scatenato le teorie dei fan: il tema del doppelgänger, quella figura inquietante che rappresenta il gemello oscuro di una persona, sembra essere centrale nella narrazione.

Ma c'è dell'altro. Il titolo Mama Bear ha alimentato speculazioni ancora più interessanti. Potrebbe esserci un collegamento con Baron "Bear" Bailey, il protagonista di Obsession interpretato da Cooper Tomlinson. Su Reddit e nei forum dedicati all'horror, i fan più scatenati hanno iniziato a parlare di un possibile "Obsessionverse", un universo cinematografico che potrebbe espandersi attraverso storie parallele. Il bastoncino del desiderio, la misteriosa bottega, la famiglia di Bear: tutti elementi che potrebbero essere esplorati in futuri progetti. Al momento non esistono conferme ufficiali, ma l'idea non è così peregrina. Barker ha dimostrato di amare costruire mondi stratificati, dove ogni dettaglio conta e nulla è lasciato al caso. La possibilità che Mama Bear sia qualcosa di più di un semplice corto standalone è tutt'altro che remota.

Dietro le quinte torna anche Vivian Gray, scenografa di Obsession, garanzia di un'attenzione maniacale ai dettagli visivi che aveva già colpito nel lungometraggio. La collaborazione tra i due sembra ormai consolidata, e la presenza di Gray suggerisce un livello di cura produttiva superiore rispetto ai primi esperimenti del regista. A pochi giorni da Halloween, Mama Bear si inserisce perfettamente nel clima di attesa e febbrile ricerca di contenuti horror che caratterizza questo periodo dell'anno. E la scelta di pubblicarlo gratuitamente su YouTube, piuttosto che tentare una distribuzione cinematografica o venderlo a una piattaforma di streaming, è un gesto che parla chiaro: Barker vuole mantenere vivo il rapporto diretto con i suoi fan.





E come se non bastasse,. Il regista sembra intenzionato a non fermarsi, alternando progetti mainstream a esperimenti più personali come Mama Bear.i. La pagina della première è già disponibile, e chi vuole può impostare un promemoria per non perdere il debutto. Con una trama ancora completamente segreta e la reputazione di Barker come garanzia, Mama Bear potrebbe riservare più di una sorpresa proprio alla vigilia di Halloween.

Che sia un capitolo nascosto dell'universo di Obsession o una storia completamente nuova, poco importa. Quello che conta è che Curry Barker continua a fare quello che gli riesce meglio: spaventarci, sorprenderci e ricordarci che il miglior horror nasce spesso lontano dai riflettori di Hollywood.