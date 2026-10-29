Il regista di Obsession regala ai fan un nuovo corto horror gratuito (che potrebbe espandere il film)
Curry Barker torna su YouTube con Mama Bear, cortometraggio horror gratuito in uscita oggi alle 16.30. Il regista di Obsession sorprende ancora i fan.
Curry Barker sa come sorprendere. Dopo aver conquistato il mondo con Obsession, uno dei casi cinematografici più clamorosi del 2026 con oltre 500 milioni di dollari incassati partendo da un budget di appena 750.000 dollari, il giovane regista americano ha deciso di tornare esattamente dove tutto è cominciato: YouTube. E lo fa alla vigilia di Halloween con Mama Bear, un cortometraggio horror che sarà disponibile gratuitamente a partire dalle 16.30 di oggi, 29 ottobre, sul canale That's a Bad Idea. Il cortometraggio è stato scritto, diretto e montato interamente da Barker, con il supporto di Windows come sponsor.
Ma c'è dell'altro. Il titolo Mama Bear ha alimentato speculazioni ancora più interessanti. Potrebbe esserci un collegamento con Baron "Bear" Bailey, il protagonista di Obsession interpretato da Cooper Tomlinson. Su Reddit e nei forum dedicati all'horror, i fan più scatenati hanno iniziato a parlare di un possibile "Obsessionverse", un universo cinematografico che potrebbe espandersi attraverso storie parallele. Il bastoncino del desiderio, la misteriosa bottega, la famiglia di Bear: tutti elementi che potrebbero essere esplorati in futuri progetti. Al momento non esistono conferme ufficiali, ma l'idea non è così peregrina. Barker ha dimostrato di amare costruire mondi stratificati, dove ogni dettaglio conta e nulla è lasciato al caso. La possibilità che Mama Bear sia qualcosa di più di un semplice corto standalone è tutt'altro che remota.
Dietro le quinte torna anche Vivian Gray, scenografa di Obsession, garanzia di un'attenzione maniacale ai dettagli visivi che aveva già colpito nel lungometraggio. La collaborazione tra i due sembra ormai consolidata, e la presenza di Gray suggerisce un livello di cura produttiva superiore rispetto ai primi esperimenti del regista. A pochi giorni da Halloween, Mama Bear si inserisce perfettamente nel clima di attesa e febbrile ricerca di contenuti horror che caratterizza questo periodo dell'anno. E la scelta di pubblicarlo gratuitamente su YouTube, piuttosto che tentare una distribuzione cinematografica o venderlo a una piattaforma di streaming, è un gesto che parla chiaro: Barker vuole mantenere vivo il rapporto diretto con i suoi fan.
Che sia un capitolo nascosto dell'universo di Obsession o una storia completamente nuova, poco importa. Quello che conta è che Curry Barker continua a fare quello che gli riesce meglio: spaventarci, sorprenderci e ricordarci che il miglior horror nasce spesso lontano dai riflettori di Hollywood.