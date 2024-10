Il robot selvaggio, Chris Sanders aperto all'idea di un sequel: "Mi piacerebbe molto"

Il robot selvaggio, film animato Dreamworks diretto da Chris Sanders, uscirà nelle sale italiane il 10 ottobre. Il film racconta le avventure di Roz che, dopo un naufragio, si ritrova su un'isola disabitata dove dovrà imparare ad adattarsi all’ostile ambiente circostante. Il cast di voci originali comprende Lupita Nyong'o, Pedro Pascal, Kit Connor, Mark Hamill e Bill Nighy.

Il film, da poco uscito negli Stati Uniti, è già un successo di pubblico e di critica e, a questo proposito, il regista si è detto pronto a tornare con un sequel:

Mi piacerebbe molto. Penso che l'intero team si sia davvero immerso in questo film in un modo che non avevo mai visto prima, me compreso. È stato un lavoro fatto con amore da parte di tutti nello studio, e sì, credo che mi piacerebbe restare qui per un po'.