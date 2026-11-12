Il Rumore delle cose nuove, c'è Brunori Sas dietro le canzoni? Il retroscena sul nuovo film di Paolo Genovese

Pubblicazione: 12 novembre alle 21:00

La musica di Brunori Sas incontra il cinema di Paolo Genovese in un progetto che mette al centro le fragilità dei rapporti umani. Per il suo nuovo film, Il rumore delle cose nuove, il regista ha scelto una canzone originale firmata dal cantautore calabrese insieme a Riccardo Sinigallia. Il brano porta lo stesso titolo della pellicola e affronta il tema dell'amore attraverso una prospettiva lontana dalle rappresentazioni romantiche tradizionali. Una collaborazione che trova un punto di contatto naturale con la storia raccontata sul grande schermo. Ecco come è nato questo incontro tra musica e cinema e cosa sappiamo della nuova produzione.

. Il brano di Brunori Sas, scritto insieme a Riccardo Sinigallia, si presenta come una dichiarazione d'amore intima, costruita attraverso parole semplici e sentimenti riconoscibili.

Nella canzone l'amore non viene descritto come un sentimento perfetto o un'avventura straordinaria. A prevalere sono i gesti ordinari, il desiderio di condividere il tempo, abitare gli stessi luoghi e continuare a scegliersi anche quando le difficoltà sembrano prendere il sopravvento. La felicità non è necessariamente un traguardo da raggiungere individualmente, ma qualcosa che può essere atteso insieme, senza certezze e senza fretta. È questa la prospettiva racchiusa anche nel verso "Aspettarci la felicità, anche solo per vedere il rumore che fa", che restituisce il carattere delicato e disarmante del pezzo.

La presenza di Brunori Sas si inserisce in un film che esplora proprio le zone più complesse della vita sentimentale. Il rumore delle cose nuove intreccia le vicende di tre coppie, le cui esistenze vengono attraversate da un evento inatteso. Le abitudini e gli equilibri costruiti nel tempo iniziano a vacillare, facendo emergere desideri inespressi, segreti e fragilità. Il racconto di Genovese si concentra sulle difficoltà di affrontare i cambiamenti e sulla distanza che può crearsi tra ciò che si desidera e la vita che si è finiti per costruire.

A interpretare i protagonisti è un cast corale composto da Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Stefano Accorsi, Lino Musella, Edoardo Pesce e Claudio Santamaria. La regia è affidata a Paolo Genovese, che ha firmato la sceneggiatura insieme a Igor Artibani., società di Leone Film Group, con Rai Cinema in associazione con Vice Pictures. Il film ha inaugurato la 21ª Festa del Cinema di Roma, portando sul red carpet i suoi interpreti.

Brunori Sas non ha composto tutte le musiche della pellicola, ma ha firmato la canzone originale che ne riprende il titolo. La colonna sonora è invece affidata a Daprinski. Il brano è stato pubblicato il 9 novembre 2026 da Island Records, mentre il film è arrivato nelle sale italiane il 12 novembre, distribuito da 01 Distribution. Due percorsi artistici distinti che si incontrano intorno allo stesso tema, la capacità di riconoscere, anche nelle imperfezioni della vita quotidiana, qualcosa per cui vale ancora la pena restare insieme.