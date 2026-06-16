Il segreto di Christian Slater: prima di Mr Robot non tutti sanno che fu il ribelle in un film di grande successo degli anni 90

Pubblicazione: 16 giugno alle 10:55

Christian Slater è uno di quegli attori che sembrano appartenere a più generazioni contemporaneamente. Per il pubblico più giovane il suo volto è inevitabilmente associato a Mr. Robot, la serie televisiva che lo ha riportato al centro della scena internazionale e gli ha regalato un meritato Golden Globe. Chi invece è cresciuto tra gli anni Ottanta e Novanta ricorda perfettamente il periodo in cui Slater era considerato una delle giovani promesse più brillanti di Hollywood, protagonista di film diventati nel tempo veri e propri cult. E in Italia un giovane attore amatissimo delle copertine dei Cioè

La sua carriera, iniziata prestissimo,personaggi anticonvenzionali e produzioni che hanno lasciato un segno. Tra queste figura ancheil film di grande successo del 1991 che portò sul grande schermo la leggenda dell'eroe di Sherwood e che permise a Slater di affiancare alcuni dei nomi più importanti del cinema dell'epoca.

Nato a New York il 18 agosto 1969, Christian Michael Leonard Slater cresce in un ambiente fortemente legato al mondo dello spettacolo. Fin da giovanissimo sviluppa una passione per la recitazione e inizia a lavorare davanti alle telecamere quando molti suoi coetanei frequentano ancora la scuola.

Christian Slater in una scena di Robin Hood-Principe dei ladri - Fonte: Warner Bros. Pictures

Il grande pubblico lo scopre a metà degli anni Ottanta grazie a Il nome della rosa, adattamento cinematografico del celebre romanzo di Umberto Eco. Nel film interpreta il giovane novizio Adso da Melk accanto a Sean Connery, offrendo una prova che mette immediatamente in luce il suo talento. Negli anni successivi arrivano ruoli sempre più importanti. Tra i film che contribuiscono a renderlo una star figurano Schegge di follia, Una vita al massimo, Intervista col vampiro e Broken Arrow. Il suo modo di recitare è caratterizzato da una combinazione di carisma, ironia e ribellione che llo rende uno degli interpreti più richiesti della sua generazione.

La consacrazione presso il pubblico televisivo arriva però molti anni dopo, grazie aNella serie ideata da Sam Esmail interpretauno dei ruoli più apprezzate della sua carriera. Mr Robot gli permette di conquistare una nuova generazione di spettatori e di dimostrare una volta di più la sua versatilità.

Quando Robin Hood – Principe dei ladri arriva nelle sale nel 1991, Christian Slater ha appena ventidue anni ma è già considerato uno dei volti emergenti più interessanti di Hollywood. L’attore veste i panni di Will Scarlett, uno dei fuorilegge della foresta di Sherwood. A differenza di altre versioni della leggenda, il personaggio viene sviluppato in modo più complesso e tormentato.

Christian Slater in una scena di Mr Robot-Fonte:Universal Cable Productions

All'inizio della storia appare diffidente, impulsivo e spesso in contrasto con Robin Hood. Col passare del tempo emergono però motivazioni più profonde che spiegano il suo comportamento e che portano a uno dei momenti più significativi del film. Slater riesce a trasmettere rabbia, fragilità e desiderio di riscatto, elementi che rendono Will Scarlett uno dei personaggi più ricordati della pellicola.

Tra gli aspetti più interessanti legati al casting del film ce n'è uno che riguarda proprio il ruolo di Slater. Prima che il personaggio Will Scarlett venisse assegnato a lui, la produzione aveva preso in considerazione Johnny Depp. L'attore, che in quel periodo stava costruendo la propria carriera cinematografica dopo il successo televisivo di 21 Jump Street, decise però di non partecipare al progetto.

La rinuncia aprì la strada a Slater, che ottenne così un'opportunità destinata a rivelarsi fondamentale per il suo percorso professionale. Sebbene il film fosse dominato dalla presenza di Kevin Costner e Morgan Freeman, il giovane attore riuscì a ritagliarsi uno spazio importante e a farsi notare dal pubblico internazionale.

Christian Slater in una scena di Mr Robot-Fonte: Universal Cable Productions

La carriera di Christian Slater ha attraversato diverse fasi. Come molti attori lanciati giovanissimi, ha conosciuto momenti di enorme popolarità alternati a periodi più complessi. Ciò che distingue il suo percorso è però la capacità di reinventarsi continuamente. Mentre molte stelle degli anni Novanta sono rimaste legate all'immagine costruita all'inizio della carriera, Slater ha saputo evolversi, accettando ruoli differenti e adattandosi ai cambiamenti dell'industria audiovisiva.

Mr. Robot rappresenta forse l'esempio più evidente di questa trasformazione. La serie è diventata un fenomeno globale e ha mostrato un Christian Slater più maturo, intenso e magnetico, in grado di catturare l'attenzione del pubblico contemporaneo senza rinunciare al fascino che lo aveva reso celebre decenni prima.

Robin Hood – Principe dei ladri fu uno dei maggiori successi commerciali del 1991. Il film conquistò il pubblico di tutto il mondo grazie all'avventura, all'azione e a un cast particolarmente affiatato. A contribuire alla popolarità della pellicola fu anche la celebre colonna sonora con "(Everything I Do) I Do It for You" di Bryan Adams, una delle canzoni più iconiche degli anni Novanta.

Kevin Costner e Christian Slater in una scena di Robin Hood-Principe dei ladri - Fonte: Warner Bros. Pictures

Per Christian Slater il successo del film arrivò in un momento particolare. Hollywood iniziava a considerarlo non più soltanto una giovane promessa, ma un interprete in grado di sostenere produzioni di grande richiamo. Negli anni immediatamente successivi l'attore avrebbe infatti preso parte a numerosi film di successo, consolidando il proprio status di star internazionale.

Il film, diretto da Kevin Reynolds e interpretato da Kevin Costner nel ruolo di Robin Hood, rappresenta una delle produzioni più ambiziose dell'epoca. Accanto a Costner troviamo anche Alan Rickman, che dà il volto ad un memorabile Sceriffo di Nottingham.