Pubblicazione: 20 novembre alle 12:56

Nel pantheon dei personaggi cinematografici che hanno segnato un'epoca, Aragorn occupa un posto speciale. Il ramingo diventato re, interpretato da Viggo Mortensen nella trilogia de Il Signore degli Anelli, è un'icona del cinema fantasy e un simbolo di eroismo e redenzione. Raccogliere la sua eredità non è una semplice sfida professionale, ma un compito che richiede rispetto e consapevolezza del peso di una performance entrata nell'immaginario collettivo.

, conosciuto soprattutto per il ruolo di Christian Grey nella saga di Cinquanta sfumature. Durante un'apparizione al talk show Watch What Happens Live With Andy Cohen, l'attore ha raccontato di non aver ancora parlato direttamente con Mortensen. Ha precisato di aver ricevuto la sua approvazione: "Ha dato il suo timbro di approvazione, ed è tutto ciò che mi importa".

A confermare il sostegno di Mortensen era stato lo stesso Serkis, durante un'intervista al podcast Happy, Sad, Confusedcondotto da Josh Horowitz. "Siamo entusiasti che Jamie lo stia facendo. E, tra l'altro, lo è anche Viggo", aveva dichiarato il regista. Una conferma importante per Dornan, che ha ricevuto anche l'incoraggiamento di Anthony Mackie, suo collega e ospite insieme a lui nello show di Cohen: "Sono entusiasta di vederti in quel ruolo".

L'attore nordirlandese non ha nascosto quanto questa opportunità lo abbia emozionato. In un'intervista ha raccontato di aver pianto quando ha saputo di aver ottenuto la parte, descrivendo l'esperienza come "un sogno assoluto e un onore". Dornan ha sottolineato anche la responsabilità di interpretare un personaggio tanto amato, riconoscendo il contributo fondamentale di Mortensen nella trilogia originale. Le sue parole restituiscono la consapevolezza di entrare in un universo cinematografico che ha lasciato un segno profondo in intere generazioni di spettatori.

The Hunt for Gollum arriverà nelle sale il 17 dicembre 2027 e vedrà il ritorno di diversi volti storici della saga, Ian McKellen sarà nuovamente Gandalf, Elijah Wood riprenderà il ruolo di Frodo e Lee Pace tornerà a interpretare Thranduil. Tra le nuove presenze figurano Kate Winslet nei panni di Marigol, Leo Woodall in quelli di Halvard e Anya Taylor-Joy, il cui personaggio non è stato ancora identificato. Alla regia ci sarà Andy Serkis, già interprete di Gollum nella trilogia originale, pronto a riportare sul grande schermo il mondo di Tolkien.

La sfida di Dornan sarà inevitabilmente confrontarsi con l'eredità di Mortensen, che ha reso Aragorn un personaggio capace di unire forza, fragilità e nobiltà d'animo. Il nuovo film offrirà l'occasione di esplorare una fase precedente della sua storia, mostrando un uomo ancora lontano dal destino regale che lo attende. Le aspettative dei fan sono alte e non mancano già confronti e opinioni contrastanti sulla scelta del protagonista. Per Dornan sapere di poter contare sull'approvazione del suo predecessore rappresenta un punto di partenza importante, non dovrà sostituire il vecchio Aragorn, ma trovare il modo di raccontarne una nuova versione senza tradirne lo spirito.