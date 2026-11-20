Il Signore degli Anelli, Jamie Dornan confessa: "Aragorn ha dato il suo timbro di approvazione"
Jamie Dornan sarà il giovane Aragorn in The Hunt for Gollum: l'attore rompe il silenzio sull'approvazione di Viggo Mortensen.
Nel pantheon dei personaggi cinematografici che hanno segnato un'epoca, Aragorn occupa un posto speciale. Il ramingo diventato re, interpretato da Viggo Mortensen nella trilogia de Il Signore degli Anelli, è un'icona del cinema fantasy e un simbolo di eroismo e redenzione. Raccogliere la sua eredità non è una semplice sfida professionale, ma un compito che richiede rispetto e consapevolezza del peso di una performance entrata nell'immaginario collettivo.
A confermare il sostegno di Mortensen era stato lo stesso Serkis, durante un'intervista al podcast Happy, Sad, Confusedcondotto da Josh Horowitz. "Siamo entusiasti che Jamie lo stia facendo. E, tra l'altro, lo è anche Viggo", aveva dichiarato il regista. Una conferma importante per Dornan, che ha ricevuto anche l'incoraggiamento di Anthony Mackie, suo collega e ospite insieme a lui nello show di Cohen: "Sono entusiasta di vederti in quel ruolo".
L'attore nordirlandese non ha nascosto quanto questa opportunità lo abbia emozionato. In un'intervista ha raccontato di aver pianto quando ha saputo di aver ottenuto la parte, descrivendo l'esperienza come "un sogno assoluto e un onore". Dornan ha sottolineato anche la responsabilità di interpretare un personaggio tanto amato, riconoscendo il contributo fondamentale di Mortensen nella trilogia originale. Le sue parole restituiscono la consapevolezza di entrare in un universo cinematografico che ha lasciato un segno profondo in intere generazioni di spettatori.
La sfida di Dornan sarà inevitabilmente confrontarsi con l'eredità di Mortensen, che ha reso Aragorn un personaggio capace di unire forza, fragilità e nobiltà d'animo. Il nuovo film offrirà l'occasione di esplorare una fase precedente della sua storia, mostrando un uomo ancora lontano dal destino regale che lo attende. Le aspettative dei fan sono alte e non mancano già confronti e opinioni contrastanti sulla scelta del protagonista. Per Dornan sapere di poter contare sull'approvazione del suo predecessore rappresenta un punto di partenza importante, non dovrà sostituire il vecchio Aragorn, ma trovare il modo di raccontarne una nuova versione senza tradirne lo spirito.