Pubblicazione: 28 novembre alle 11:00

Quando si parla di eroi incorruttibili nella letteratura fantasy, pochi personaggi possono competere con Aragorn, nato dalla penna di J.R.R. Tolkien. L'interpretazione di Viggo Mortensen nella trilogia cinematografica di Peter Jackson lo ha reso immortale nell'immaginario collettivo, trasformandolo in un simbolo di leadership e coraggio. Il celebre discorso sul coraggio degli uomini ne Il Ritorno del Re è diventato un vero e proprio grido di battaglia, ma non compare nei libri, fu scritto appositamente per il film. Nei romanzi esiste un'altra frase, meno conosciuta ma capace di racchiudere perfettamente l'essenza del personaggio.

All'inizio de Le Due Torri, Aragorn, Gimli e Legolas si trovano a Rohan, dove incontrano Éomer e i suoi uomini. Quando gli viene chiesto chi sia il loro capo, Aragorn spiega che avrebbe dovuto essere Gandalf, ma che dopo la sua caduta a Moria il compito di guidare la compagnia è passato a lui. La sua risposta è breve: "Ma quando i grandi cadono, i piccoli devono guidare".

Aragorn non considera il comando un'occasione per ottenere gloria o potere, ma una responsabilità da assumersi quando le circostanze lo richiedono. Accetta di guidare i compagni perché Gandalf, che considera più saggio e potente di lui, non può più farlo. È un tema ricorrente nella saga di Tolkien, quando una figura autorevole viene meno, qualcun altro deve trovare il coraggio di prendere il suo posto. Lo stesso accade con Samvise Gamgee, che raccoglie l'Anello Unico quando Frodo sembra non avere più le forze per proseguire.

Questa visione accompagna Aragorn anche nel passaggio da Ramingo del Nord a legittimo Re di Gondor. Prima ancora di reclamare il trono, ha dedicato la propria vita a proteggere i Popoli Liberi della Terra di Mezzo, persino la Contea, senza cercare riconoscimenti. Il suo valore a Fosso di Helm, ai Campi del Pelennor e al Cancello Nero contribuisce alla sconfitta delle forze di Sauron e Saruman, ma la sua grandezza non si misura soltanto nelle battaglie. A distinguerlo è soprattutto la volontà di difendere gli altri, senza essere guidato dal desiderio di conquista.

. Tolkien gli affida un ruolo fondamentale nella ricostruzione del mondo dopo la Guerra dell'Anello. Non a caso, dopo la Battaglia dei Campi del Pelennor, il personaggio assume anche il titolo di Envinyatar, parola in Quenya che significa il Rinnovatore., inaugurando una nuova stagione per gli Uomini e per la Terra di Mezzo.

È proprio questo a rendere Aragorn un sovrano diverso dal semplice eroe guerriero, non combatte per dominare, ma per garantire agli altri un futuro libero dalla tirannia. La frase pronunciata ne Le Due Torri racchiude questa filosofia meglio di molti discorsi cinematografici. "Quando i grandi cadono, i piccoli devono guidare" non è soltanto una riflessione sul comando, ma un invito universale ad assumersi le proprie responsabilità nei momenti difficili. Per Tolkien, la vera grandezza non consiste nel cercare il potere, ma nel trovare il coraggio di farsi avanti quando qualcuno ha bisogno di noi.