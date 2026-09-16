Il Signore degli Anelli, Stephen Colbert aggiorna sul suo film: "È un lavoro a tempo pieno"

Pubblicazione: 16 settembre alle 13:05

Stephen Colbert si è presentato agli Emmy Awards 2026 con un aspetto inedito: barba incolta, jetlag evidente e un'energia che tradiva un viaggio intercontinentale appena concluso. L'ex conduttore del Late Show ha ritirato il suo quattordicesimo Emmy, questa volta per la categoria Outstanding Variety Series, pochi mesi dopo la conclusione definitiva del suo programma su CBS. Ma dietro quell'aria stanca e leggermente allucinata, come lui stesso ha ammesso, c'era una rivelazione che ha sorpreso i giornalisti presenti nel backstage del Peacock Theater di Los Angeles.

"Letteralmente, mi sono svegliato ieri in Nuova Zelanda. Sono volato qui per gli Emmy. Ieri, quando ero in Nuova Zelanda, lì era già domani. Sono passato da ieri a domani, quindi non so quanti giorni sia durato oggi. Cosa ho detto nel mio discorso? Stavo allucinando lassù sul palco."- Stephen Colbert a Deadline

Il signore degli anelli: Il ritorno del re - Warner Bros Pictures

La confusione temporale e geograficaColbert stacome sceneggiatore di, il nuovo capitolo cinematografico della saga più amata del fantasy mondiale, diretto da Peter Jackson. Un progetto annunciato lo scorso marzo che lo ha portato a collaborare con, e con suo figlio Peter McGee.

Quando un giornalista gli ha chiesto aggiornamenti sul film e se si stesse annoiando dopo l'addio al Late Show, la risposta di Colbert è stata secca e divertita:

"Questo è quello che sto facendo. Scrivere richiede un sacco di tempo, amico. Hai mai scritto un film del Signore degli Anelli? È un lavoro a tempo pieno."-Stephen Colbert a Deadline

La battuta, pronunciata con il tono tra il sarcastico e l'esausto, rivela una verità poco nota al grande pubblico: scrivere per un universo narrativo complesso come quello creato da J.R.R. Tolkien non è una passeggiata nella Contea. Colbert, noto superfan della saga e conoscitore enciclopedico della Terra di Mezzo, si è trovato a dover bilanciare la passione personale con le esigenze di una produzione hollywoodiana di altissimo profilo.

Il signore degli anelli: La compagnia dell'anello - Warner Bros Pictures

Il film Shadow of the Past sarànel franchise eper Warner Bros. e New Line Cinema, che puntano a riportare sul grande schermo la magia che ha fatto incassare miliardi di dollari alla trilogia originale nei primi anni Duemila.

Da conduttore televisivo a guardiano della continuità tolkieniana. Da Manhattan alla Nuova Zelanda. Da monologhi politici quotidiani a dialoghi in Sindarin. La parabola professionale di Colbert racconta molto più di una semplice transizione di carriera: è il ritratto di un artista che ha saputo reinventarsi completamente, portando con sé la stessa passione che lo aveva reso uno dei volti più amati della televisione americana. Scrivere è duro, faticoso, richiede viaggi impossibili e fusi orari che si sovrappongono. Ma quando si tratta del Signore degli Anelli, evidentemente, ne vale la pena.