Il Signore degli Anelli, Viggo Mortensen è stato sostituito: la sua reazione al nuovo Aragorn sorprende

Pubblicazione: 21 ottobre alle 10:00

Il Signore degli Anelli si prepara a riportare gli spettatori nella Terra di Mezzo, ma uno dei ritorni più attesi sarà accompagnato da un cambiamento destinato a far discutere. Ne Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, infatti, Aragorn avrà un volto diverso da quello che milioni di spettatori hanno imparato a conoscere grazie alla trilogia di Peter Jackson. A interpretarlo sarà Jamie Dornan, chiamato a raccogliere l'eredità di Viggo Mortensen, un scelta importante, sulla quale è arrivato anche un commento particolarmente interessante da parte di Andy Serkis.

Il regista, che tornerà inoltre a interpretare, ha affrontato l'argomento durante una conversazione connel podcast Happy Sad Confused, spiegando che Mortensen non avrebbe alcun problema con la decisione di affidare Aragorn a un altro attore. Anzi, stando alle parole di Serkis, la reazione della star sarebbe stata particolarmente positiva. "Siamo entusiasti che Jamie interpreti il ruolo. Siamo davvero entusiasti. E, tra l'altro, lo è anche Viggo", ha dichiarato Andy Serkis durante il podcast. Quando Josh Horowitz gli ha chiesto se Mortensen avesse davvero approvato la scelta, ilha risposto senza esitazioni: "Al cento per cento".

Interrogato sulla mancata partecipazione di Mortensen al nuovo film, Serkis ha preferito non entrare nei dettagli, lasciando intendere che ci saranno altre occasioni per affrontare la questione. Una precisazione tutt'altro che secondaria, considerando il legame che il pubblico continua ad avere con l'Aragorn della trilogia originale. Mortensen ha infatti interpretato il futuro re di Gondor nei tre film usciti tra il 2001 e il 2003, contribuendo a trasformare il personaggio in uno dei simboli dell'intera saga cinematografica. Del resto, già nel 2024 Viggo Mortensen aveva affrontato la possibilità di tornare a interpretare Aragorn, spiegando che avrebbe accettato soltanto a determinate condizioni.

Aragorn ne Il Signore degli Anelli, fonte: Warner Bros.

"Lo farei soltanto se fossi adatto al personaggio. Sarebbe sciocco fare altrimenti", aveva dichiarato l'attore. Parole pronunciate ben prima della scelta di Jamie Dornan, ma che aiutano a comprendere il suo approccio a un eventuale ritorno nella Terra di Mezzo. La decisione di affidare il ruolo a un nuovo interprete era stata anticipata da Serkis prima dell'annuncio ufficiale, arrivato nell'aprile 2026 durante il CinemaCon. Warner Bros. aveva allora svelato che Jamie Dornan avrebbe interpretato Grampasso, conosciuto anche come Aragorn, nel nuovo capitolo ambientato nell'universo creato da J.R.R. Tolkien.

Il cambiamento ha inevitabilmente suscitato reazioni contrastanti tra gli appassionati, anche perché il film vedrà il ritorno di diversi interpreti storici. Oltre a Serkis, sono infatti attesi, Elijah Wood in quelli di Frodo e Lee Pace nel ruolo di Thranduil, mentre tra le nuove aggiunte figurano Kate Winslet e Leo Woodall. Proprio questa combinazione tra volti familiari e nuovi interpreti. Aragorn non è un personaggio secondario della saga, ma una delle figure centrali del racconto, e confrontarsi con l'interpretazione di Mortensen rappresenta inevitabilmente una sfida.

Lo stesso Dornan, del resto, ne è perfettamente consapevole. In una recente intervista pubblicata da L'Officiel Hommes Italia, l'attore ha ammesso di sentire la responsabilità di interpretare un personaggio tanto amato, spiegando di non avere alcuna intenzione di competere con il suo predecessore. "C'è pressione quando cerchi di calcare quelle orme. Mi è stato chiesto di interpretare un ruolo super-iconico, e farò del mio meglio. Ma per me Aragorn sarà sempre e soltanto Viggo", ha raccontato Jamie Dornan.

Aragorn ne Il Signore degli Anelli, fonte: Warner Bros.

L'attore ha poi chiarito ulteriormente il proprio punto di vista: "Non c'è una parte di me che cerchi di fare meglio di lui". Un approccio che potrebbe contribuire a rassicurare chi teme che il nuovo film voglia semplicemente sostituire uno dei protagonisti più iconici della saga. Dornan non sembra intenzionato a cancellare il passato del personaggio, ma piuttosto a offrirne una nuova interpretazione, consapevole dell'importanza di quanto fatto dal suo predecessore.

Quanto alla storia,esplorerà un periodo collocato tra gli eventi de Lo Hobbit e quelli de Il Signore degli Anelli, approfondendo la ricerca die il ruolo svolto daprima degli avvenimenti raccontati nella trilogia cinematografica. Il progetto vedrà inoltre il coinvolgimento di, insieme a Fran Walsh e Philippa Boyens, due figure fondamentali nella realizzazione degli adattamenti originali.

L'uscita nelle sale è attualmente prevista per il 17 dicembre 2027, quando il pubblico potrà finalmente scoprire come Jamie Dornan avrà reinterpretato uno dei personaggi più amati della Terra di Mezzo. E se il confronto con Viggo Mortensen sarà inevitabile, le parole di Andy Serkis raccontano già qualcosa di importante: il nuovo Aragorn sembra avere ottenuto l'approvazione della persona dalla quale, più di chiunque altro, eredita un ruolo entrato nella storia del cinema.