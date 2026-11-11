“Il tempo prima o poi finisce”: Andreas Muller non arretra e torna all'attacco contro Megan Ria al GF Vip

Pubblicazione: 11 novembre alle 17:08

La tensione tra Andreas Muller e Megan Ria continua a crescere nella Casa del Grande Fratello Vip. Quello che inizialmente sembrava un rapporto complicato tra due ex protagonisti di Amici si è trasformato in una rivalità sempre più evidente. Dopo il confronto avvenuto durante la puntata di lunedì 9 novembre, i due ballerini sono tornati a discutere anche lontano dalla diretta. A far discutere sono state soprattutto le parole pronunciate da Andreas in confessionale, dove ha manifestato l'intenzione di dimostrare quelle che considera le contraddizioni della coinquilina. Una vicenda che coinvolge anche Marina La Rosa e che potrebbe avere ulteriori sviluppi in vista della finale.

Andreas mamma mia un uomo che ha un sacco di talento. Si impegna in ogni cosa che fa al massimo. COMPLIMENTI SIAMO ORGOGLIOSI DI TE🥺❤️ #gfvip #Mullers #ArmataMuller https://t.co/j1JXKnuEYu — IlDarling91 🔥 (@IlDarling91) November 10, 2026

La discussione più accesa è avvenuta dopo la conclusione della diretta, quando Andreas si è appartato in giardino con Marina La Rosa per parlare del rapporto ormai compromesso con Megan.. Andreas ha spiegato di non capire perché Megan continuasse a occuparsi di lui, dopo avergli già comunicato apertamente di non apprezzarlo come persona. La conversazione è stata interrotta dall'arrivo della stessa Megan, informata da Piera Meloni e Giancarlo Danto del fatto che i due stessero parlando di lei.

Il confronto si è spostato rapidamente sulle responsabilità di Marina nelle tensioni tra i due ballerini. Megan ha accusato la concorrente di condizionare, anche inconsapevolmente, le opinioni e le reazioni di Andreas nei suoi confronti. Un'accusa che ha provocato la reazione del ballerino, intervenuto per difendere Marina. Nel corso della discussione, Megan ha contestato anche il modo in cui Andreas si pone nei confronti degli altri concorrenti, accusandolo di mantenere un atteggiamento di superiorità morale e professionale. Tra le questioni sollevate è emerso anche il giudizio che il ballerino avrebbe espresso su di lei, considerandola frivola. Le incomprensioni accumulate durante le settimane di convivenza hanno trovato spazio in un nuovo faccia a faccia, coinvolgendo anche gli altri inquilini.

A rendere ancora più delicata la situazione è stato il riferimento alla vita privata di Andreas e alla sua compagna Veronica Peparini. Il ballerino ha manifestato il proprio disappunto per il coinvolgimento della famiglia nella discussione, ribadendo di voler decidere personalmente quando parlare delle questioni che riguardano la propria sfera privata. Anche Cesara Buonamici è intervenuta prendendo le sue difese e giudicando fuori luogo il riferimento alla moglie e ai familiari. Il confronto ha superato le semplici incomprensioni tra concorrenti, toccando aspetti personali sui quali Andreas ha chiesto rispetto.

Andreas Muller tu sei diventato definitivamente il mio concorrente 🔥🔥🔥 asfaltando quell gruppetto #gfvip https://t.co/PqC3GZCtzI — 🦋Giusy….🤍 (@bloomixera) November 11, 2026

La vicenda non si è conclusa con la discussione in giardino. Dopo la puntata del 9 novembre, entrambi sono stati chiamati in confessionale per raccontare la propria versione dei fatti. Andreas ha usato parole particolarmente dure nei confronti della ballerina: "Lei si definisce pacifista, ma quale pacifista? Io tanto ti incastro, il tempo prima o poi finisce". Una dichiarazione che lascia intendere quanto il concorrente sia convinto delle proprie ragioni e non abbia intenzione di archiviare facilmente la vicenda. Resta da capire a quali comportamenti o presunte contraddizioni si riferisca e se abbia intenzione di affrontare nuovamente l'argomento con Megan davanti alle telecamere.

La reazione della ballerina è stata decisamente più distaccata: "Me ne farò una ragione, non si può piacere a tutti". Una risposta che non sembra indicare la volontà di ricucire il rapporto, almeno nell'immediato. Nel frattempo, il legame tra Andreas e Marina La Rosa appare sempre più stretto, i due hanno dimostrato di sostenersi reciprocamente anche nei momenti di maggiore tensione. Con la finale sempre più vicina, resta da vedere se le parole di Andreas troveranno seguito in nuovi confronti e se Megan deciderà di rispondere alle sue dichiarazioni. Per il momento, la frattura tra i due ex protagonisti di Amici resta aperta.