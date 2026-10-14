Il Volo - Uno per tutti, da Elisa a Mahmood: stasera gli ospiti della prima puntata e la sorpresa di Amadeus

Pubblicazione: 14 ottobre alle 10:42

Il Volo torna su Canale 5 con Uno per Tutti, un nuovo spettacolo che unisce grandi voci, collaborazioni musicali e momenti di intrattenimento. L’appuntamento inaugurale è in programma mercoledì 14 ottobre 2026, in prima serata, dalla cornice storica di Palazzo Te, a Mantova. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble saranno protagonisti di un format che introduce una novità nella conduzione. A inaugurare il ciclo sarà Piero Barone, affiancato da Amadeus, pronto a sorprendere il pubblico con un ingresso inatteso. Ecco chi salirà sul palco e come sarà organizzata la serata.

Il cast della prima puntata riunisce artisti con esperienze e sonorità differenti. Accanto a Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sono attesi Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti e Roberto Colella.. L’idea è far dialogare il repertorio italiano e internazionale con lo stile lirico-pop del trio, mettendo a confronto generazioni e percorsi artistici diversi. Non è stata resa disponibile una scaletta ufficiale completa con l’ordine preciso delle canzoni.

Tra gli elementi più attesi c’è l’arrivo di Amadeus, che affiancherà Piero Barone nella conduzione. Secondo le anticipazioni, il presentatore dovrebbe inizialmente comparire per un breve intervento, per poi tornare in scena dopo essersi mescolato al pubblico e assumere un ruolo centrale nello spettacolo. L’ingresso è pensato come una sorpresa per accompagnare il passaggio alla conduzione vera e propria. La puntata offrirà così un’alternanza tra musica e intrattenimento, senza limitarsi alla successione di concerti individuali. Per Barone sarà un’occasione per misurarsi con un ruolo da conduttore in un contesto diverso dalle esibizioni abituali del trio.

Il progetto proseguirà con altre due serate, nelle quali cambieranno i protagonisti alla guida del programma. Nella seconda puntata, prevista per mercoledì 21 ottobre, sarà Ignazio Boschetto a condurre insieme a Noemi, nell’appuntamento conclusivo del 28 ottobre toccherà invece a Gianluca Ginoble, affiancato da Katia Follesa. La rotazione permette ai tre cantanti di assumere individualmente un ruolo più ampio, pur mantenendo al centro l’identità musicale condivisa. Tutte e tre le serate sono state registrate a Palazzo Te il 24, 26 e 27 settembre 2026, quella del 14 ottobre, dunque, non sarà una diretta televisiva, ma la trasmissione di uno spettacolo già realizzato davanti al pubblico.