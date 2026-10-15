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Il WhatsApp di Giorgia Meloni a Nancy Brilli riaccende le polemiche sulla raccomandazione: "Voliamo alto"

Nancy Brilli risponde alle accuse di raccomandazione da parte di Giorgia Meloni e svela il messaggio ricevuto dopo la prima puntata di Un giorno da pecora.

di Federica Verdoliva
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Nancy Brilli è finita al centro delle polemiche dopo il suo arrivo a Un giorno da pecora, il programma radiofonico che ha condotto dopo Geppi Cucciari. A far discutere è soprattutto il presunto legame privilegiato con Giorgia Meloni, indicato da alcuni come possibile spiegazione della sua presenza in trasmissione. L'attrice ha deciso di rispondere alle insinuazioni, chiarendo la natura del rapporto con la presidente del Consiglio. Nega di aver ottenuto favori politici e racconta un'amicizia fatta esclusivamente di messaggi. Nel frattempo, interviene anche sulla presunta esclusione della sua predecessora, respingendo l'ipotesi di una sostituzione dettata da ragioni politiche.

La questione della presunta raccomandazione nasce proprio dalla nuova esperienza radiofonica di Brilli. L'attrice racconta di aver sostenuto un colloquio per la co-conduzione e di aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che la posizione fosse disponibile. Per smentire l'idea di aver beneficiato di una spinta politica, risponde con ironia, se avesse davvero potuto contare sull'appoggio della premier, avrebbe preferito ottenere un incarico ministeriale o diventare sottosegretaria. Una battuta che punta a ridimensionare le indiscrezioni, senza lasciare spazio a interpretazioni sulla natura del suo rapporto con Meloni.

Brilli descrive il legame con la presidente del Consiglio come una conoscenza a distanza, costruita attraverso conversazioni scritte e manifestazioni di reciproca stima. Le due non si sarebbero mai viste dal vivo, nonostante i messaggi scambiati. Tra questi c'è anche quello che Meloni le avrebbe inviato al termine della prima puntata del programma radiofonico: "Complimenti, voliamo alto". Un gesto di apprezzamento che, secondo il racconto dell'attrice, è arrivato dopo le polemiche sulla sua partecipazione e che non dimostra, di per sé, l'esistenza di favoritismi o accordi per ottenere il ruolo.

Un altro punto affrontato da Nancy Brilli riguarda Geppi Cucciari, sua predecessora alla conduzione. L'attrice respinge l'idea di averle sottratto il posto e contesta anche la ricostruzione di un allontanamento imposto dall'alto. A sostegno della propria posizione cita gli impegni professionali di Cucciari, dalla conduzione di Splendida cornice su Rai 3 alle produzioni realizzate con Rai Cinema, considerandoli segnali del riconoscimento di cui gode nell'ambiente televisivo. Brilli sottolinea inoltre che le due hanno stili differenti, Cucciari affrontava la trasmissione soprattutto attraverso la comicità, mentre lei preferisce un approccio da attrice brillante, più vicino alle domande e alla sensibilità delle persone comuni.

Nel corso delle dichiarazioni, l'attrice ha parlato anche del desiderio di cimentarsi con Affari tuoi, programma che segue con interesse e che, a suo giudizio, le permetterebbe di divertirsi molto. Non sono mancate alcune considerazioni sulla precedente partecipazione a Ballando con le stelle, Brilli ha raccontato di essersi aspettata maggiore protezione dopo il lungo corteggiamento ricevuto da Milly Carlucci, lamentando le critiche e i giudizi personali espressi durante il programma da Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli. Le sue parole riportano l'attenzione sulla sua carriera televisiva, mentre resta centrale la precisazione sul caso radiofonico, secondo la sua versione, il ruolo era vacante e il rapporto con Giorgia Meloni non è mai andato oltre lo scambio di messaggi.

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