Il WhatsApp di Giorgia Meloni a Nancy Brilli riaccende le polemiche sulla raccomandazione: "Voliamo alto"

Pubblicazione: 15 ottobre alle 10:47

Nancy Brilli è finita al centro delle polemiche dopo il suo arrivo a Un giorno da pecora, il programma radiofonico che ha condotto dopo Geppi Cucciari. A far discutere è soprattutto il presunto legame privilegiato con Giorgia Meloni, indicato da alcuni come possibile spiegazione della sua presenza in trasmissione. L'attrice ha deciso di rispondere alle insinuazioni, chiarendo la natura del rapporto con la presidente del Consiglio. Nega di aver ottenuto favori politici e racconta un'amicizia fatta esclusivamente di messaggi. Nel frattempo, interviene anche sulla presunta esclusione della sua predecessora, respingendo l'ipotesi di una sostituzione dettata da ragioni politiche.

La questione della presunta raccomandazione nasce proprio dalla nuova esperienza radiofonica di Brilli. L'attrice racconta di aver sostenuto un colloquio per la co-conduzione e di aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che la posizione fosse disponibile. Per smentire l'idea di aver beneficiato di una spinta politica, risponde con ironia,. Una battuta che punta a ridimensionare le indiscrezioni, senza lasciare spazio a interpretazioni sulla natura del suo rapporto con Meloni.

Brilli descrive il legame con la presidente del Consiglio come una conoscenza a distanza, costruita attraverso conversazioni scritte e manifestazioni di reciproca stima. Le due non si sarebbero mai viste dal vivo, nonostante i messaggi scambiati. Tra questi c'è anche quello che Meloni le avrebbe inviato al termine della prima puntata del programma radiofonico: "Complimenti, voliamo alto". Un gesto di apprezzamento che, secondo il racconto dell'attrice, è arrivato dopo le polemiche sulla sua partecipazione e che non dimostra, di per sé, l'esistenza di favoritismi o accordi per ottenere il ruolo.

Un altro punto affrontato da Nancy Brilli riguarda Geppi Cucciari, sua predecessora alla conduzione. L'attrice respinge l'idea di averle sottratto il posto e contesta anche la ricostruzione di un allontanamento imposto dall'alto. A sostegno della propria posizione cita gli impegni professionali di Cucciari, dalla conduzione di Splendida cornice su Rai 3 alle produzioni realizzate con Rai Cinema, considerandoli segnali del riconoscimento di cui gode nell'ambiente televisivo. Brilli sottolinea inoltre che le due hanno stili differenti, Cucciari affrontava la trasmissione soprattutto attraverso la comicità, mentre lei preferisce un approccio da attrice brillante, più vicino alle domande e alla sensibilità delle persone comuni.