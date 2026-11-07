Ilary Blasi al timone di “Ok Il Prezzo è Giusto”: la conduttrice sbarca nel preserale per le feste di Natale

Pubblicazione: 07 novembre alle 11:45

Mediaset è pronta a rivoluzionare la sua fascia preserale in vista delle festività natalizie. Stando alle indiscrezioni lanciate da Davide Maggio, a partire da lunedì 7 dicembre il celebre game show Ok Il Prezzo è Giusto tornerà sul piccolo schermo in una versione completamente rivisitata e corretta, affidata alla conduzione di Ilary Blasi.

La scelta di puntare sull'ironia e la verve della popolare conduttrice romana arriva dopo una fase di sperimentazionla cui puntata zero non avrebbe convinto pienamente i vertici dell'azienda. Il programma occuperà il palcoscenico televisivo per sei settimane consecutive, debuttando in via sperimentale fuori dal periodo di garanzia e puntando a conquistare il pubblico con uno dei format storici più amati della televisione italiana.

La decisione di rimettere mano ai palinsesti nasce anche dall'esigenza di dare nuova linfa alla fascia oraria, attualmente occupata da Caduta Libera. Quest'ultimo sta registrando ascolti inferiori rispetto al diretto concorrente di Rai 1, L'Eredità, lasciando così spazio a un esperimento forte e di grande richiamo popolare. Intanto, sul ritorno dello storico format si è espressa senza filtri un'icona indiscussa della trasmissione, Iva Zanicchi. Intervistata dal settimanale Gente, la cantante ha promosso a pieni voti la scelta di affidare il programma a Ilary:

“Ilary non ha bisogno di consigli, capirà subito che trasmissione è e come farla. È bella, brava e la vedo benissimo per un programma popolare come questo”, ha dichiarato, augurandole lo stesso straordinario successo ottenuto durante i suoi undici anni al timone dello show. A distanza di ventisei anni dall'ultima storica edizione, il celebre grido "Ok, il prezzo è giusto!" si prepara dunque a risuonare nuovamente su Canale 5, pronto a regalare al pubblico un Natale all'insegna della grande nostalgia televisiva e del divertimento.