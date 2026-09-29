Ilary Blasi mette alle strette Varsi e Roncaccia: la frase che accende il GF Vip

Pubblicazione: 29 settembre alle 11:35

Ilary Blasi decide di intervenire direttamente sulle dinamiche del Grande Fratello Vip 2026. Nel mirino finiscono Alessandro Varsi e Alessandro Roncaccia, protagonisti di alcune tensioni con Michelle Masullo. I due, dopo essere stati a rischio eliminazione, tirano un sospiro di sollievo quando arriva il verdetto del pubblico. Proprio la loro reazione diventa però l'occasione per una battuta della conduttrice. Ilary nota il contrasto tra il loro atteggiamento nella Casa e quello mostrato davanti alla possibilità di uscire. E in pochi secondi trasforma la nomination in uno dei momenti più commentati della serata.

Roncaccia sarà anche più figo, ma varsi è sempre solare e a pallettoni, mi sta piacendo. Con Andrea stasera mi hanno fatto divertire ❤️ #gfvip https://t.co/G1BY7xdmdv — Jess (@jess_jess306) September 26, 2026

. Un filmato ripercorre alcuni episodi che hanno fatto discutere i concorrenti e mostrano punti di vista differenti sul comportamento dei tre. Varsi e Roncaccia spiegano alcune delle loro battute facendo riferimento anche al loro modo di esprimersi e alle dinamiche nate all'interno della Casa. In studio, il confronto viene analizzato anche attraverso gli interventi di Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, che invitano Michelle a ridimensionare la situazione e a non interpretare ogni dinamica come qualcosa che la riguarda direttamente.

La questione cambia prospettiva quando arriva il momento del verdetto. Insieme a Carmen Di Pietro, Danto, Federica Morello, Michelle Masullo e agli stessi Varsi e Roncaccia, i due Alessandro attendono di sapere chi dovrà lasciare il programma. Alla fine il pubblico decide di salvarli, mentre Michelle Masullo diventa la prima eliminata della serata. È proprio la reazione dei due concorrenti a catturare l'attenzione: dopo giorni nei quali si erano mostrati particolarmente sicuri nelle dinamiche con gli altri inquilini, entrambi manifestano sollievo davanti alla possibilità scongiurata dell'eliminazione.

Ed è qui che interviene Ilary Blasi. La conduttrice coglie il contrasto e, con il suo consueto tono ironico, li provoca davanti al pubblico: “Fate tanto i galletti e poi me cascate su una nomination?”. La frase diventa il fulcro del momento perché mette a confronto due atteggiamenti apparentemente molto diversi, da una parte la sicurezza mostrata nelle discussioni con gli altri concorrenti, dall'altra la preoccupazione manifestata quando il rischio di uscire dalla Casa è diventato concreto.

Ilary rincara poi la dose con una seconda definizione destinata a sintetizzare la sua provocazione: “Tutti agnellini…”. Non si tratta quindi soltanto del risultato della nomination, ma della reazione emotiva dei due davanti al verdetto. La conduttrice sottolinea così, attraverso l'ironia, la distanza tra il modo in cui Varsi e Roncaccia affrontano alcune dinamiche interne alla Casa e la prudenza mostrata quando sono loro stessi a essere messi alla prova dal televoto.

Il pubblico, alla fine, ha scelto di salvarli, ma l'intervento di Ilary aggiunge un nuovo elemento alle dinamiche del reality. La conduttrice, dopo aver mantenuto nelle puntate precedenti un approccio più misurato, si espone maggiormente proprio in questa occasione, trasformando una semplice reazione alla nomination in un momento di confronto televisivo. Resta ora da capire se Varsi e Roncaccia continueranno a mantenere lo stesso atteggiamento nelle prossime puntate o se la provocazione di Ilary finirà per influenzare il loro modo di affrontare le dinamiche della Casa.