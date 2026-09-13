Imita Michael Jackson in un ristorante, ma durante l’esibizione gli cade una cassa addosso: il video è virale

Pubblicazione: 13 settembre alle 18:38

Un'esibizione sulle note di Michael Jackson, una cassa audio che improvvisamente perde l'equilibrio e pochi secondi destinati a fare il giro del mondo. È quanto accaduto a un imitatore del Re del Pop durante uno spettacolo organizzato in un ristorante, con l'incidente ripreso dagli smartphone dei presenti e rapidamente diventato virale sui social. Il protagonista sarebbe Alexandr Jackson, performer che da anni porta in scena uno spettacolo ispirato a Michael Jackson. L'incidente è avvenuto durante una sua esibizione in un ristorante di San Pietroburgo, in Russia, nella zona del porto turistico Smolenka sull'isola Vasil'evskij.

Nel filmato, diventato virale nelle ultime ore,è impegnato nella sua performance con un look immediatamente riconducibile al Re del Pop., alle sue spalle, unasistemata su un supporto comincia improvvisamente a inclinarsi. Il performer non sembra rendersi conto di ciò che sta accadendo. Nel giro di pochissimi istanti la, colpendolo mentre sta ancora eseguendo la sua imitazione.

L'impatto lo fa cadere immediatamente a terra e alcune delle persone presenti nel locale si precipitano verso di lui per aiutarlo. Le immagini si interrompono poco dopo, lasciando inizialmente qualche dubbio sulle conseguenze dell'incidente. Secondo quanto riportato successivamente dalla stampa brasiliana, il proprietario del ristorante avrebbe assicurato che nessuno è rimasto ferito. Una conclusione decisamente più rassicurante rispetto a quanto potrebbe far pensare la violenza della scena.

Non è invece del tutto chiaro cosa abbia provocato la caduta dell'altoparlante, visto che nel filmato la struttura sembra semplicemente perdere stabilità mentre Alexandr continua a esibirsi e, in assenza di una ricostruzione ufficiale dell'accaduto, qualsiasi spiegazione sulle cause rimane soltanto un'ipotesi. A rendere ancora più impressionante la vicenda sono stati i numeri raggiunti dal video. La clip sarebbe stata pubblicata inizialmente su Instagram da Филипп Ваганов, chef legato al ristorante nel quale si è svolta l'esibizione, e avrebbe superato 26 milioni di visualizzazioni nel giro di appena 24 ore.

Da lì il filmato è stato ripreso su X, Instagram e sulle altre piattaforme, moltiplicando ulteriormente visualizzazioni e commenti.non sarebbe inoltre un semplice appassionato che si è improvvisato. Sui suoi profili social documenta numerose esibizioni dedicate al cantante e, secondo le informazioni riportate sul suo account, avrebbe alle spalle circa 18 anni di esperienza come performer. In alcuni spettacoli si esibisce anche insieme ad altri imitatori di celebri star della musica.

Inevitabile, una volta che le immagini hanno cominciato a circolare, l'ondata di meme e battute. L'incidente ha generato migliaia di reazioni, anche se dietro una scena che sul web è stata rapidamente trasformata in materiale virale resta un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie. Ma come abbiamo accennato poco sopra nell'articolo, fortunatamente, almeno stando alle informazioni emerse successivamente, Alexandr sarebbe uscito dall'incidente senza ferite.

Ed è probabilmente proprio questo particolare a permettere oggi di guardare con maggiore leggerezza a quei pochi secondi surreali: un'esibizione dedicata a Michael Jackson (che ha ricevuto di recente un biopic da record) che nessuno dei presenti immaginava sarebbe diventata famosa per una cassa piombata improvvisamente sul palco.