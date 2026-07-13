Michael supera il miliardo di dollari: è il biopic con il maggior incasso nella storia del cinema

Pubblicazione: 13 luglio alle 09:00

Il cinema ha un nuovo re, e porta il nome del Re del Pop. Difatti Michael, il biopic dedicato alla vita di Michael Jackson, ha infranto una barriera che sembrava invalicabile per le biografie cinematografiche: il miliardo di dollari al botteghino globale. Con 629,8 milioni di dollari raccolti nei mercati internazionali e 371,8 milioni in Nord America, il film ha raggiunto quota 1,001 miliardi, scrivendo una pagina di storia che nessun'altra pellicola basata su una figura reale aveva mai scritto prima.

non è arrivato al traguardo del miliardo senza ostacoli, visto che dietro le quinte, il film è stato accompagnato dae da una critica tutt'altro che entusiasta. Ma nonostante questo, il pubblico ha votato con il portafoglio, trasformando quella che poteva essere una scommessa rischiosa, conquistando il pubblico di tutto il mondo.

Quando Michael è approdato nelle sale ad aprile, ha immediatamente fatto capire che tipo di corsa avrebbe fatto. L'apertura da 97 milioni di dollari in Nord America e 217 milioni a livello globale ha polverizzato il precedente record per un biopic musicale, detenuto da Straight Outta Compton del 2015, che si era fermato a 60 milioni nel weekend di debutto. Da quel momento, il passaparola positivo ha fatto il resto: spettatori che sono tornati in sala più volte, intere famiglie che hanno riscoperto insieme la musica del Re del Pop, una esperienza cinematografica che ha saputo capitalizzare sulla nostalgia senza scadere nella semplice celebrazione agiografica.

‘MICHAEL’ has become the first biopic in history to pass $1 BILLION worldwide. pic.twitter.com/hVC5tFxWgf — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 12, 2026

Il percorso di Michael al botteghino non è fatto solo di primati nel mondo dei biopic, poiché il film diretto da Antoine Fuqua ha superato anche Bohemian Rhapsody, il biopic dei Queen che nel 2018 aveva conquistato 911 milioni di dollari diventando il riferimento assoluto per questo tipo di produzioni. E non si è fermato lì: ha oltrepassato anche Oppenheimer, il dramma storico di Christopher Nolan che nel 2023 aveva incassato 975 milioni, diventando ufficialmente il film con il maggior incasso basato su una figura reale.

Per, lo studio che ha prodotto e distribuito Michael in Nord America in partnership conper i mercati internazionali, questo risultato rappresenta molto più di un semplice successo commerciale. È, superando i precedenti campioni d'incasso come Hunger Games: La ragazza di fuoco con 865 milioni econ 850 milioni. Un risultato che Adam Fogelson, presidente del Lionsgate Motion Picture Group, ha celebrato sottolineando come il pubblico abbia trasformato il film in un fenomeno culturale unico.

Ma cosa ha reso Michael così irresistibile per il pubblico globale? La risposta risiede probabilmente nella combinazione di diversi elementi. Antoine Fuqua, regista noto per la sua capacità di bilanciare spettacolo e sostanza, ha costruito una narrazione che attraversa l'intera parabola artistica di Jackson: dagli esordi con i Jackson 5 fino all'apoteosi come icona globale della musica pop. La scelta di affidare il ruolo protagonista a Jaafar Jackson, nipote del cantante al suo debutto cinematografico, ha aggiunto un elemento di autenticità che il pubblico ha evidentemente apprezzato. Accanto a lui, Colman Domingo e Nia Long hanno interpretato Joe e Katherine Jackson, offrendo profondità emotiva alla dinamica familiare che ha segnato l'ascesa del giovane Michael.

Non è un caso che Michael abbia retto l'urto dell'affollata stagione estiva dei blockbuster, continuando a generare incassi solidi settimana dopo settimana. In un'era dominata dai cinecomic e dai sequel, il film ha dimostrato che esistono ancora storie capaci di conquistare un pubblico trasversale senza dover ricorrere a supereroi o franchise consolidati. La forza della musica di Jackson, combinata con una regia che ha saputo valorizzare i momenti iconici della sua carriera, ha creato un'esperienza cinematografica che ha spinto molti spettatori a tornare in sala più volte.

Michael, fonte: Universal Pictures

Nel panorama del 2026, Michael si trova in una compagnia molto esclusiva, visto che al momento soltanto un altro film ha superato il miliardo quest'anno: Super Mario Galaxy Il Film di Universal, che ha raggiunto 1,008 miliardi. Toy Story 5 della Disney insegue a 879,1 milioni e potrebbe presto diventare il terzo titolo dell'anno a entrare nel club del miliardo. Questo rende ancora più notevole il successo di Michael: non si tratta di un franchise consolidato con decenni di fanbase garantita, ma di un biopic che ha dovuto costruire il proprio pubblico partendo da zero, nonostante la popolarità globale del suo soggetto.

Veronika Kwan Vandenberg, presidente di Universal Pictures International, ha commentato:

"Dal weekend di apertura a questo traguardo storico, Michael ha risuonato con gli spettatori di tutto il mondo e ha trasceso lo schermo per diventare un fenomeno culturale. È stato un privilegio distinto portare questo film rivoluzionario al pubblico internazionale". - Veronika Kwan Vandenberg

Comunque il traguardo del miliardo ha implicazioni che vanno oltre il singolo film, visto che Lionsgate ha già fatto sapere che sta valutando la produzione di almeno un altro film sulla vita di Jackson, una mossa che testimonia la fiducia dello studio nel potenziale commerciale del materiale. Antoine Fuqua, in una dichiarazione rilasciata dopo il raggiungimento del traguardo, ha definito il risultato "un momento profondamente umiliante" che celebra la dedizione del cast, della troupe e dei partner produttivi. Ha sottolineato come il successo appartenga al pubblico globale che ha abbracciato il film, presentandosi nelle sale e connettendosi con la storia attraverso generazioni e culture diverse.

Al di là del traguardo economico, il risultato ottenuto da Michael racconta qualcosa di ancora più significativo. Dopo otto anni è caduto il record che sembrava irraggiungibile di Bohemian Rhapsody, il film che dal 2018 rappresentava il punto di riferimento assoluto per i biopic musicali. Il pubblico ha dimostrato che, quando una figura ha un impatto culturale senza tempo e il racconto riesce a coinvolgere milioni di spettatori, anche una biografia può trasformarsi in un evento globale. Per Michael Jackson è l'ennesima conferma di un'eredità che continua a superare generazioni e confini, mentre per Hollywood è la prova che il genere dei biopic ha ancora enormi margini di crescita quando trova la storia giusta da raccontare.