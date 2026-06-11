Michael è a un passo da un record storico: può superare Bohemian Rhapsody dopo 8 anni?

Pubblicazione: 11 giugno alle 15:14

Il biopic dedicato al Re del Pop continua la sua marcia trionfale nelle sale di tutto il mondo, infrangendo record su record e consolidando la propria posizione tra i fenomeni cinematografici del 2026. Difatti Michael ha appena superato la soglia dei 900 milioni di dollari di incassi globali, con 554,8 milioni provenienti dai mercati internazionali e 355,2 milioni dal box office domestico americano. E i numeri continuano a crescere, giorno dopo giorno. Ed adesso non è affatto impossibile superare il record detenuto da Bohemian Rhapsody.

Questo traguardo arriva in una giornata particolarmente significativa per la pellicola: proprio mentre raggiunge questa cifra monumentale,è diventato disponibile per ilsu piattaforme come Prime Video, Apple TV e Fandango at Home. Una mossa strategica che apre nuovi canali di distribuzione senza però fermare la sua corsa nelle sale tradizionali, dove il film continua a dimostrare una tenuta straordinaria settimane dopo il debutto.

La partenza era stata già esplosiva: nel weekend di apertura, il film aveva raccolto 217 milioni di dollari a livello mondiale, di cui 97 milioni solo negli Stati Uniti. Un esordio da urlo che aveva subito fatto capire che non si trattava del solito biopic, ma di un evento cinematografico capace di parlare a più generazioni. Da quel momento, Michael non ha mai rallentato, macinando weekend dopo weekend e superando gli 800 milioni globali per diventare il film di maggior successo nella storia della Lionsgate.

Michael, fonte: Lionsgate

Ma come abbiamo accennato poco sopra nell'articolo, c'è un record ancora più prestigioso nel mirino: quello di biopic musicale più redditizio di sempre. Attualmente, questo primato appartiene a Bohemian Rhapsody, il film dedicato ai Queen e a Freddie Mercury che nel 2018 ha totalizzato 911 milioni di dollari complessivi. Michael dista appena 11 milioni da quella cifra, una distanza che nelle prossime giornate dovrebbe colmare senza difficoltà, considerando il ritmo degli incassi attuali. La vera domanda che ora tiene col fiato sospeso produttori, distributori e appassionati è un'altra: riuscirà Michael a raggiungere il miliardo di dollari prima della fine della sua corsa nelle sale?

Finora, nel, soloha toccato questa vetta, riuscendoci lo scorso weekend dopo due mesi di programmazione e nonostante fosse già disponibile in digitale dal 19 maggio.è uscito il, quindi ha avuto meno tempo per accumulare incassi, ma la sua traiettoria appare solida e costante. Ricordiamo comunque che ad interpretare il leggendario, nipote nella vita reale del Re del Pop, una scelta che si è rivelata vincente visto che ha permesso al giovane attore di portare sullo schermo non solo una somiglianza fisica notevole, ma anche una comprensione intima e personale dell'eredità familiare.

Accanto a lui, un cast di prim'ordine: Colman Domingo nei panni di Joseph Jackson, Nia Long come Katherine Jackson, Miles Teller nel ruolo di John Branca, KeiLyn Durrel Jones come Bill Bray e Laura Harrier che interpreta Suzanne de Passe. Dietro la macchina da presa, Antoine Fuqua ha diretto il film, mentre la sceneggiatura è firmata da John Logan.

Visto il successo straordinario di Michael al botteghino di tutto il mondo, sono già iniziati i lavori sul sequel, con i fan che non vedono l'ora di vivere il prossimo film dedicato al Re del Pop.