Imprevisto a Tale e Quale Show, Carlo Conti spiazzato: "Siamo in onda? E allora ditemelo!"

Pubblicazione: 01 ottobre alle 17:13

Un piccolo inconveniente tecnico ha movimentato la seconda puntata di Tale e Quale Show. Al rientro dalla pubblicità, Carlo Conti si è trovato a gestire una situazione del tutto inattesa. Per qualche secondo il conduttore è rimasto con le spalle rivolte alla telecamera, lasciando il pubblico senza capire cosa stesse accadendo. Poi ha cercato conferme dalla regia, rendendosi conto che qualcosa non stava andando secondo programma. Il problema riguardava proprio il momento successivo della trasmissione e, in particolare, l'arrivo in studio di due protagonisti. La situazione si è così trasformata in uno dei momenti più spontanei della serata.

, chiamati ancora una volta a cimentarsi nei loro particolari duetti. Quando le telecamere sono tornate attive,. Il conduttore, però, ha presto chiarito la situazione chiedendo ai collaboratori se fossero effettivamente già in onda, una domanda arrivata mentre cercava di capire perché i due concorrenti non fossero ancora arrivati in studio.

A creare il contrattempo era infatti l'ascensore utilizzato per accompagnare Insinna e Cirilli sul palco. Il meccanismo si era bloccato e i due non riuscivano a raggiungere la scena nei tempi previsti. Conti si è quindi trovato a dover gestire un problema tecnico davanti alle telecamere, senza interrompere il ritmo della serata. La sua reazione ha trasformato un momento potenzialmente complicato in una parentesi di televisione spontanea, con il conduttore che ha continuato a coordinare la situazione senza perdere la battuta.

L'episodio arriva in una stagione caratterizzata da diverse novità per Tale e Quale Show. Il programma è passato dal tradizionale appuntamento del venerdì al mercoledì sera e ha rinnovato parte della giuria, con Alessandro Siani ed Elettra Lamborghini accanto a Cristiano Malgioglio. La prima puntata aveva visto Selma conquistare il primo posto con la sua interpretazione di Raye, mentre nella seconda serata il quarto giudice è stato Ubaldo Pantani.

Tra voce, movenze e fascino d’altri tempi, la trasformazione è servita. 🎙️



Max Paiella si trasforma in Tom Jones sul palco di #TaleEQualeShow pic.twitter.com/hFuGAHKjEZ — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) September 30, 2026

La gara, inoltre, continua a puntare sulla trasformazione completa dei concorrenti: non soltanto voce e interpretazione, ma anche trucco, costumi, movimenti e preparazione scenica. Nella seconda puntata Jasmine Carrisi ha interpretato Angelina Mango, Maddalena Corvaglia P!nk, Roberta Morise Elodie e Selma Beyoncé; Andrea Perroni si è trasformato in Franco Califano, mentre Insinna e Cirilli hanno affrontato rispettivamente Bobby Solo ed Elvis Presley. Le performance vengono valutate da Malgioglio, Siani, Lamborghini e dal quarto giudice della serata, con un contributo anche del pubblico attraverso i social.

Il piccolo incidente tecnico, quindi, non ha cambiato il corso della puntata, ma ha regalato al pubblico un momento non programmato. È proprio in situazioni di questo tipo che il ruolo del conduttore diventa particolarmente visibile, Conti ha dovuto capire rapidamente cosa stesse succedendo durante la nuova edizione di Tale e Quale Show, coordinarsi con la squadra e accompagnare la diretta fino alla ripresa regolare dello spettacolo.