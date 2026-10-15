In Anteprima a Lucca Comics & Games 2026, il film live - action del fenomeno manga: Blue Lock

Pubblicazione: 15 ottobre alle 16:11

BLUE LOCK, l'atteso adattamento live-action dell'omonimo manga di Muneyuki Kaneshiro e Yusuke Nomura, uno dei più grandi fenomeni editoriali giapponesi degli ultimi anni (edito in Italia da Panini Comics per la linea Planet Manga), arriva a Lucca Comics & Games 2026. Il film sarà presentato in anteprima nazionale venerdì 30 ottobre alle ore 16.30 al Cinema Centrale, all'interno del programma dell'Area Movie a cura di QMI, portando per la prima volta in Italia l'universo di una saga che ha conquistato milioni di appassionati in tutto il mondo.

Una scena dal film Blue Lock Fonte: Fandango Distribuzione

Con oltre 50 milioni di copie e tradotto in più di 20 lingue,, ribaltandone le convenzioni e dando vita a un vero e proprio fenomeno globale,

A portare sul grande schermo questa storia adrenalinica, sospesa tra competizione sportiva e survival thriller, è il regista Yusuke Taki, con un cast guidato da Fumiya Takahashi nel ruolo del protagonista Yoichi Isagi, affiancato da Kaito Sakurai, Kyohei Takahashi, Kouta Nomura e Masataka Kubota. Gli interpreti sono stati selezionati attraverso audizioni che hanno coinvolto oltre mille candidati e hanno affrontato un intenso percorso di preparazione atletica, iniziato circa un anno e mezzo prima delle riprese sotto la guida di calciatori professionisti. BLUE LOCK è prodotto da CK WORKS, CREDEUS e Kodansha, e arriverà prossimamente nei cinema italiani distribuito da Fandango Distribuzione.

SINOSSI

La Nazionale giapponese soffre da tempo di una cronica mancanza di incisività in attacco. Per superare questa situazione di stallo viene avviato un progetto top secret denominato “Blue Lock”. I trecento giovani attaccanti delle scuole superiori riuniti all’interno di una struttura devono affrontare numerose prove: soltanto l’ultimo sopravvissuto potrà diventare il più grande attaccante del mondo. La regola, però, è spietata: chi viene eliminato perderà per sempre la possibilità di entrare a far parte della Nazionale giapponese. Riuscirà lo sconosciuto liceale Yoichi Isagi (Fumiya Takahashi) a sconfiggere gli altri 299 concorrenti e diventare l’attaccante più forte di tutti i tempi?