In the Grey: dopo il caos con Lionsgate, il film di Guy Ritchie con Henry Cavill arriverà finalmente nelle sale

29 gennaio

Dopo una travagliata odissea distributiva che ha visto Lionsgate mollare la presa sul progetto, In the Grey di Guy Ritchie ha finalmente trovato una casa e una data di uscita ufficiale. Il film action con Henry Cavill, Jake Gyllenhaal e un cast che fa venire l'acquolina in bocca agli appassionati debutterà nelle sale americane il 10 aprile 2026, grazie a Black Bear che ha rilevato i diritti di distribuzione e li ha inseriti nel proprio calendario dopo aver creato una divisione distributiva negli Stati Uniti.



La vicenda di questo progetto è quasi degna di un thriller quanto la trama del film stesso. Inizialmente programmato per il 17 gennaio 2025 sempre con Black Bear, In the Grey è stato improvvisamente rimosso dal calendario senza troppi clamori quando Lionsgate ha deciso di fare un passo indietro. Un'uscita silenziosa che aveva lasciato molti interrogativi aperti sul destino di un'opera diretta da uno dei registi action più riconoscibili del panorama contemporaneo e con una line-up di attori da far impallidire molti blockbuster.



Ora che Black Bear ha consolidato la propria operazione distributiva sul territorio statunitense, il film torna prepotentemente in gioco.

Ma cosa racconta In the Grey? La trama si concentra su un team clandestino di operativi d'élite che vivono nell'ombra, specialisti invisibili chiamati a intervenire quando la posta in gioco supera i normali canali.

Quando un miliardo di dollari viene rubato da un tiranno spietato, a questi professionisti del rischio viene affidata la missione di recuperare il bottino. Quella che inizia come un classico heist movie, con pianificazione millimetrica e tensione crescente, si trasforma rapidamente in qualcosa di molto più grande: una guerra su vasta scala e una lotta disperata per la sopravvivenza.



Il DNA di Guy Ritchie è riconoscibile a chilometri di distanza. Dopo aver ridefinito il crime britannico con Snatch e Lock & Stock, il regista ha dimostrato negli anni di saper maneggiare con disinvoltura anche l'action su larga scala, mantenendo sempre quel mix di cinismo, ironia e ritmo serrato che costituisce la sua firma autoriale. Kramer lo ha definito "uno dei più grandi di sempre quando si tratta di creare action tanto divertente quanto coinvolgente", aggiungendo che In the Grey presenta "ogni grammo del suo stile e spirito distintivi".



Per Cavill si tratta di una nuova collaborazione con Ritchie dopo The Man from U.N.C.L.E. del 2015 e The Ministry of Ungentlemanly Warfare del 2024. Entrambi i film hanno ricevuto un 68% dalla critica su Rotten Tomatoes, ma è il pubblico ad aver decretato il vero successo: se The Man from U.N.C.L.E. ha ottenuto un rispettabile 73%, The Ministry of Ungentlemanly Warfare ha toccato un impressionante 91% con la certificazione "Verified Hot", dimostrando che il sodalizio tra i due funziona particolarmente bene con gli spettatori.



Resta da vedere se il pubblico italiano, che ha sempre dimostrato un certo affetto per le produzioni di Ritchie e per Henry Cavill in particolare, dovrà attendere la stessa data di aprile 2026 o se la distribuzione locale seguirà tempistiche diverse. Una cosa è certa: dopo le turbolenze produttive e distributive, In the Grey sembra finalmente pronto a uscire dalle nebbie dell'incertezza per approdare sugli schermi, portando con sé quella miscela esplosiva di azione, umorismo nero e cast stellare che potrebbe renderlo uno dei titoli più interessanti dell'anno.