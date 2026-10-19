Incidente a Tu sì que vales: intervengono i soccorsi a spegnere le fiamme, noto performer coinvolto

Pubblicazione: 19 ottobre alle 10:51

La terza puntata di Tu sì que vales, ha regalato al pubblico momenti di puro spettacolo ma anche attimi di autentica apprensione. Protagonista involontario di uno degli episodi più drammatici della serata è stato Strongman Tulga, artista originario della Mongolia specializzato in esibizioni di forza estrema. Durante la sua performance, qualcosa è andato storto, trasformando quella che doveva essere una dimostrazione di potenza in un incidente che ha lasciato senza fiato giuria e pubblico.





una prova ai limiti delle capacità umane:utilizzando esclusivamente la bocca. Una dimostrazione di forza mascellare e resistenza fisica che già di per sé rappresenta una sfida estrema,che avvolgevano l'attrezzo. Strongman Tulga, con anni di allenamento alle spalle, avrebbe dovuto sostenere la trave sulle spalle facendola ruotare mentre la sollevava con i denti, un numero che unisce tecnica, concentrazione e un controllo totale del proprio corpo.Purtroppo, la tensione del momento e la pressione di esibirsi davanti alle telecamere e ai giudici del programma condotto da Maria De Filippi hanno giocato un ruolo determinante., finendo sopra la trave infuocata., con la giuria che è rimasta letteralmente a bocca aperta davanti alla scena.

I soccorsi sono intervenuti immediatamente, evitando che la situazione potesse degenerare in conseguenze più gravi. La prontezza del personale presente in studio e la professionalità con cui è stata gestita l'emergenza hanno permesso di mettere in sicurezza l'artista nel giro di pochi istanti. Sabrina Ferilli, insieme agli altri giudici Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari, ha mostrato visibile preoccupazione, condividendo con il pubblico in sala e a casa quei secondi interminabili di angoscia.





, nonostante la spettacolarità dell'incidente,. Dopo i primi accertamenti e una volta ripresosi dallo spavento, l'atleta ha potuto spiegare cosa fosse accaduto. Le sue parole hanno confermato quanto la componente psicologica sia determinante anche per i professionisti più esperti:. Due nemici invisibili che, nel momento cruciale, hanno minato la concentrazione necessaria per portare a termine una prova tanto estrema.quando si tratta di performance estreme., ma il momento vissuto da Strongman Tulganella memoria di chi era presente. Un promemoria potente di come, anche nel contesto apparentemente leggero dell'intrattenimento televisivo, possano verificarsi situazioni che richiedono massima attenzione e rispetto per chi mette a rischio la propria incolumità per regalare emozioni al pubblico.