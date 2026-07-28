Incredibile falla al Tribeca Fest: i numeri di telefono e le email dei VIP finiscono in rete

Pubblicazione: 28 luglio alle 13:52

Un clamoroso incidente informatico ha scosso le fondamenta del Tribeca Film Festival, uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama cinematografico globale. Un'imponente fuga di dati ha lasciato vulnerabili oltre 660.000 file, tra cui un archivio contenente le informazioni di contatto riservate di star del calibro di Robert De Niro, Jennifer Lawrence, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola e Angelina Jolie.

Un backup non crittografato e accessibile a tutti

A fare la scoperta è stato, stimato ricercatore di sicurezza informatica della Black Hills Information Security, che ha individuato la falla durante un'analisi di routine attraverso motori di ricerca dedicati all'Internet delle Cose (IoT).

Secondo quanto ricostruito, l'origine dell'incidente non risiede in un sofisticato attacco hacker, bensì in una grave disattenzione gestionale. L'organizzazione del festival ha conservato un file di backup (.dump) direttamente all'interno dell'ambiente di produzione, lasciandolo visibile in chiaro e privo di qualsiasi sistema di crittografia.

Jennifer Lawrence (DepositPhotos.com)

Tra i documenti esposti figurava una cartella specifica denominata "contatti", strutturata con 13.535 voci comprensive di indirizzi e-mail, numeri di telefono e recapiti privati di attori, registi e addetti ai lavori. Sebbene il Tribeca Festival abbia ridimensionato la portata della fuga precisando che molti dati riguardassero contatti aziendali o rappresentanti stampa già pubblici, Fowler ha evidenziato la presenza di diversi account di posta elettronica personali riconducibili direttamente ai talenti o ai loro stretti collaboratori.

Rilevata la falla,: le informazioni sono state oscurate prima che potessero verificarsi accessi malevoli di terze parti o richieste di riscatto informatico (ransomware). Tuttavia, la vicenda solleva una questione cruciale sul fronte della cybersecurity dell'industria dello spettacolo.

Fowler ha sottolineato come la diffusione di banche dati personali rappresenti una minaccia esponenzialmente più pericolosa nell'era dell'intelligenza artificiale generativa. L'uso di modelli IA permette infatti anche a pirati informatici poco esperti di confezionare campagne di phishing e malware estremamente sofisticate e personalizzate.

Per l'industria dell'intrattenimento, da sempre custode di patrimoni informativi e relazioni d'alto profilo, la protezione dei dati non è più una semplice opzione tecnica, ma una priorità strategica non rinviabile.

Foto copertina: DepositPhotos.com