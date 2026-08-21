Inde Navarrette è la nuova star di Hollywood: rifiuta milioni e Heat 2 per il suo futuro con Marvel

Pubblicazione: 21 agosto alle 09:30

Ci sono carriere che si costruiscono mattone dopo mattone, audizione dopo audizione, piccolo ruolo dopo piccolo ruolo. E poi c'è l'ascesa di Inde Navarrette, un caso che sta facendo girare la testa a produttori, agenti e addetti ai lavori di Hollywood. Appena tre mesi fa, la venticinquenne attrice era nota principalmente ai fan di alcune serie TV. Oggi rifiuta offerte da sette cifre, è stata annunciata come protagonista del prossimo film sugli X-Men della Marvel e i paparazzi la aspettano fuori dal Chateau Marmont. Come si passa dall'anonimato relativo allo status di "it girl" di Hollywood in così poco tempo? La risposta ha un nome: Obsession.

Prima del, data di uscita del film horroraveva costruito una carriera solida ma non eclatante nel panorama televisivo. Chi seguiva, così come gli spettatori della controversa serie, dove aveva recitato come presenza regolare. Un curriculum rispettabile, certo, ma lontano anni luce dai riflettori che oggi la inseguono ovunque vada. Il film diretto da, prodotto dalla Focus Features con un budget microscopico di 750mila dollari, ha fatto ciò che nessuno si aspettava: ha incassato, diventando uno dei progetti più redditizi di sempre in rapporto al budget investito.

Per Navarrette, che ha interpretato il ruolo di Nikki Freeman, la paga è stata di circa 20mila dollari. Una cifra che oggi suona quasi offensiva, considerando che l'attrice sta regolarmente declinando offerte che superano i due milioni e mezzo di dollari. Ma è proprio questo il paradosso che rende la sua storia così affascinante: da un compenso che per gli standard hollywoodiani è poco più che simbolico a un potere contrattuale che le permette di scegliere tra franchise miliardari e progetti con le più grandi star del cinema.

Inde Navarrette in Obsession, fonte: Focus Features

La settimana scorsa, durante la presentazione al D23, è arrivato l'annuncio che ha certificato il suo nuovo status: Navarrette farà parte del cast del prossimo film sugli X-Men, al fianco di nomi come Adam Driver e Sadie Sink. Un progetto Marvel, la garanzia di visibilità globale e di un futuro da protagonista nel più grande universo cinematografico del pianeta. Ma quello che molti non sanno è che, prima di questo accordo, l'attrice era nella ristretta lista di candidate per Heat 2, il sequel dell'epico crime drama di Michael Mann che inizierà le riprese questo autunno.

Secondo fonti informate sui fatti,era tra le attrici corteggiate per interpretare, personaggio che nel film originale del 1995 era stato affidato ad Ashley Judd. Un ruolo che l'avrebbe vista recitare accanto a. Non esattamente una compagnia di secondo piano. Maha reso impossibile la partecipazione al progetto, costringendola a una scelta che fino a pochi mesi fa sarebbe stata impensabile: rinunciare a recitare con DiCaprio.

E non è finita qui. Un produttore di primo piano, parlando a condizione di anonimato, ha confermato che Navarrette "è nella shortlist di tutti in questo momento", sottolineando come l'attrice stia regolarmente rifiutando offerte che si aggirano sui sette milioni di dollari. Tra queste, un progetto horror diretto da Matthias Hoene che le avrebbe garantito 2,5 milioni. Una cifra considerevole, ma evidentemente non abbastanza interessante per convincerla ad accettare. Va detto che Navarrette è già impegnata in un altro film di Hoene, Invertigo, thriller incentrato su un gruppo di adolescenti intrappolati su un rollercoaster dopo un guasto al sistema. Il progetto, però, non ha ancora una data di uscita confermata.

Inde Navarrette in Obsession, fonte: Focus Features

L'improvvisa celebrità si misura anche in dettagli apparentemente marginali ma significativi nel sistema hollywoodiano. Due giorni dopo l'annuncio del suo ingresso nel cast degli X-Men, il magazine People le ha dedicato un articolo per aver semplicemente tenuto la mano al musicista Nick Aiello fuori dal Chateau Marmont. Un tempo riservato alle star di primissima grandezza, questo tipo di attenzione mediatica è ora diventato parte della quotidianità di Navarrette, che si ritrova seguita dai fotografi ovunque si muova. Ma l'aspetto forse più intrigante di questa ascesa lampo riguarda la stagione dei premi.

Obsession non è solo un successo commerciale senza precedenti, è anche un film che sta generando un buzz crescente in vista della corsa agli Oscar. E il nome di Navarrette comincia a circolare con insistenza come possibile candidata nella categoria miglior attrice protagonista. Considerando che è stata pagata ventimila dollari per la performance che potrebbe valerle una nomination all'Academy Award, una campagna promozionale da parte dello studio sembra il minimo che Focus Features possa fare per l'attrice che ha contribuito a trasformare un micro-budget in un fenomeno da mezzo miliardo di dollari.

Obsession, fonte: Focus Features

In un'intervista rilasciata a Nylon, Navarrette ha dimostrato di avere i piedi ben piantati per terra nonostante il vortice in cui si trova. "Voglio davvero dimostrare che Obsession non è stato solo un fulmine a ciel sereno", ha dichiarato. "Amo questo lavoro e voglio continuare a farlo, ma ovviamente ci vorrà tempo. Voglio che le persone si prendano il tempo di fidarsi delle mie capacità. Allo stesso tempo, voglio anche fallire pubblicamente e fare qualcosa che alla gente non piaccia, ma che magari piace a me".

Resta da vedere se Navarrette riuscirà a trasformare questo momento di straordinaria visibilità in una carriera duratura ai massimi livelli, ma una cosa è certa: in questo momento, pochi nomi sono più caldi del suo nei corridoi degli studios. E con un franchise Marvel in tasca, una possibile candidatura all'Oscar all'orizzonte e la libertà di scegliere tra i progetti più ambiziosi in circolazione, le basi per una carriera stellare ci sono tutte.

In attesa di scoprire cosa le riserverà il futuro, una cosa è certa: Navarrette ha avuto il coraggio di rifiutare Leonardo DiCaprio a venticinque anni, scegliendo di puntare sul nuovo film degli X-Men. Una decisione che racconta meglio di qualsiasi cifra quanto sia cambiata la sua carriera nel giro di pochi mesi.