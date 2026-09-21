Inde Navarrette mangia un cucchiaio di burro d'arachidi e scatena il web: per molti è una pick me girl

Pubblicazione: 21 settembre alle 08:30

Dopo essere diventata uno dei volti più riconoscibili di Obsession, a Inde Navarrette sono bastati pochi secondi davanti a un cucchiaio di burro d'arachidi per ritrovarsi al centro di una discussione completamente diversa. Un momento apparentemente innocuo durante Hot Ones Versus è infatti esploso sui social, dove una parte degli utenti ha accusato l'attrice di avere un atteggiamento volutamente ammiccante e l'ha definita una “pick me girl”.

La scena arriva dalla puntata del format diche ha visto Navarrette partecipare insieme a Michael Johnston, suo collega in Obsession. Come da tradizione dello show, i due si sono sottoposti a domande e prove davanti. Ma a catturare l'attenzione del web è stato tutt'altro. Ad un certo puntoprende infatti, lo porta alla bocca eprima di mangiarlo. Pochissimi secondi che, una volta estrapolati dalla puntata e rilanciati sui social, hanno cominciato a circolare ovunque.

Ed è proprio il modo in cui l'attrice compie il gesto ad aver acceso la discussione. Alcuni utenti lo hanno interpretato come volutamente malizioso, sostenendo che Navarrette stesse cercando di attirare l'attenzione con un atteggiamento studiato. Da qui l'etichetta di “pick me girl”, espressione utilizzata online per descrivere, spesso in senso dispregiativo, una ragazza accusata di cercare in maniera insistente l'approvazione maschile.

La clip ha assunto rapidamente dimensioni enormi: uno dei video rilanciati su X ha accumulato decine di milioni di visualizzazioni, trasformando un momento secondario dell'intervista in un piccolo caso social. Ma non tutti hanno visto nel gesto ciò che hanno visto i suoi detrattori. Anzi, con l'aumentare delle critiche sono cresciuti anche i messaggi in difesa dell'attrice. Diversi utenti hanno sottolineato come pochi secondi scherzosi siano stati caricati di un significato sessuale che potrebbe semplicemente non esserci, mentre altri hanno contestato la facilità con cui l'etichetta “pick me” viene ormai utilizzata contro le donne sui social.

Qualcuno ha persino tirato in ballo, facendo un parallelo con un'altra giovane attrice la cui immagine e i cui comportamenti pubblici finiscono spesso al centro di discussioni che vanno ben oltre il suo lavoro sullo schermo. Per Inde Navarrette la polemica arriva proprio mentre la sua popolarità è cresciuta enormemente grazie a, l'attrice interpreta Nikki Freeman al fianco di Michael Johnston, dopo una carriera che l'aveva già portata in produzioni come 13 Reasons Why e Superman & Lois.

Un successo arrivato, peraltro, dopo un periodo tutt'altro che semplice, visto che Navarrette ha raccontato che dopo le riprese di Obsession aveva trascorso circa un anno e mezzo senza ottenere nuovi ruoli, arrivando a svolgere altri lavori per mantenersi in attesa che qualcosa cambiasse. L'esplosione del film ha ribaltato la situazione, portandole però anche un livello di esposizione completamente nuovo.

Ed è forse proprio questa la parte più curiosa dell'intera vicenda: Inde Navarrette, che sarà protagonista anche del nuovo X-Men, è diventata famosa grazie a un film intitolato Obsession e adesso il web sembra essersi ossessionato con pochi secondi in cui mangia del burro d'arachidi. Una polemica nata da un gesto che, senza milioni di occhi puntati addosso, probabilmente sarebbe passato completamente inosservato.