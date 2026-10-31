India Serafini chi è: età, judo e la storia di riscatto ad Amici 26
Chi è India Serafini, la prima judoka nella storia di Amici 26: dai successi sul tatami alla forza immensa dopo la perdita del padre. La sua storia.
L'edizione di Amici 26 passerà alla storia per una rivoluzione inaspettata e affascinante: l'ingresso della categoria sportiva all'interno della scuola più famosa d'Italia. Tra i banchi del talent show di Maria De Filippi, accanto al pugile Gabriele Guidi Rontani, a catturare l'attenzione del pubblico è stata India Serafini, entrata di diritto nel programma come la prima judoka nella storia del format. Vent'anni, originaria di Pomezia, India ha conquistato tutti non solo grazie a una disciplina ferrea e a un talento cristallino sul tatami, ma anche per via di una storia personale intensa e profondamente commovente.
Dietro i sorrisi e la corazza da combattente che India mostra davanti alle telecamere si nasconde tuttavia una ferita profonda. Nel 2023, la giovane atleta ha dovuto fare i conti con un dolore disumano: la perdita improvvisa del padre in un tragico incidente. Un lutto devastante che ha inevitabilmente cambiato il suo modo di vivere la vita e di affrontare la sua disciplina.
Il tatami, da quel momento in poi, è diventato per India molto più di un luogo di competizione: è lo spazio catartico in cui convogliare le assenze, trasformare la sofferenza in resilienza pura e onorare la memoria del padre. Come lei stessa dimostra giorno dopo giorno, ogni proiezione e ogni caduta sul tappeto racchiudono la promessa di non arrendersi mai.