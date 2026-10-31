India Serafini chi è: età, judo e la storia di riscatto ad Amici 26

Pubblicazione: 31 ottobre alle 11:11

L'edizione di Amici 26 passerà alla storia per una rivoluzione inaspettata e affascinante: l'ingresso della categoria sportiva all'interno della scuola più famosa d'Italia. Tra i banchi del talent show di Maria De Filippi, accanto al pugile Gabriele Guidi Rontani, a catturare l'attenzione del pubblico è stata India Serafini, entrata di diritto nel programma come la prima judoka nella storia del format. Vent'anni, originaria di Pomezia, India ha conquistato tutti non solo grazie a una disciplina ferrea e a un talento cristallino sul tatami, ma anche per via di una storia personale intensa e profondamente commovente.

La passione per il judo nella vita di India nasce da lontano. Sostenuta fin da piccola dalla famiglia, la giovane atleta ha saputo trasformare l'arte marziale incon il sogno nel cassetto di indossare un giorno il camice bianco e diventare medico. A imporla all'attenzione generale, oltre al suo percorso sportivo d'eccellenza, è stata la benedizione d'eccezione ricevuta durante il suo ingresso nel talent:, campionessa olimpica di judo a Parigi 2024, che l'ha incoraggiata a mostrare all'Italia intera la bellezza e i valori profondi di questo sport.

Dietro i sorrisi e la corazza da combattente che India mostra davanti alle telecamere si nasconde tuttavia una ferita profonda. Nel 2023, la giovane atleta ha dovuto fare i conti con un dolore disumano: la perdita improvvisa del padre in un tragico incidente. Un lutto devastante che ha inevitabilmente cambiato il suo modo di vivere la vita e di affrontare la sua disciplina.

Il tatami, da quel momento in poi, è diventato per India molto più di un luogo di competizione: è lo spazio catartico in cui convogliare le assenze, trasformare la sofferenza in resilienza pura e onorare la memoria del padre. Come lei stessa dimostra giorno dopo giorno, ogni proiezione e ogni caduta sul tappeto racchiudono la promessa di non arrendersi mai.