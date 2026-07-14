Rivoluzione Amici 2026: Maria De Filippi lancia lo sport in TV. Cosa cambia nel programma

Pubblicazione: 14 luglio alle 11:02

Il mondo della televisione italiana si prepara a un vero e proprio terremoto mediatico. Amici 2026 non sarà la solita edizione. Maria De Filippi, da sempre regina indiscussa del daytime e del prime time di Canale 5, ha deciso di rimescolare completamente le carte in tavola per il suo storico format. Dopo un paio di stagioni sottotono che non hanno brillato come in passato, la produzione Fascino è pronta a una rivoluzione copernicana: l'introduzione delle discipline sportive all'interno della scuola più famosa d'Italia.

Ma come funzionerà questa convivenza tra arte e sport, e cosa si nasconde dietro le ultime indiscrezioni? Secondo quanto anticipato dal settimanaleformativi per i ragazzi. Accanto alle storiche lezioni di canto e ballo, gli allievi della nuova classe dovranno cimentarsi con attività sportive reali. Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali sulle discipline esatte che verranno integrate nel programma, l'obiettivo degli autori appare chiarissimo: arricchire l'esperienza formativa della scuola puntando su preparazione atletica, coordinazione, rigore e crescita personale.

In realtà, non si tratta di un esperimento del tutto inedito. Chi ha memoria storica del programma ricorderà che nella sesta edizione trovò spazio la ginnastica artistica, guidata da un giurato d'eccezione come il campione olimpico Jury Chechi. Inoltre, nei primi anni Duemila, la sbarra di danza classica era un obbligo per tutti, cantanti compresi, proprio per migliorarne la presenza scenica e la postura. Nel 2026 questo concetto si evolve, trasformando la scuola in una sorta di accademia multidisciplinare moderna.

Amici, rivoluzionata la nuova edizione-foto Mediasetinfinity

Le novità non si fermano alla struttura delle lezioni. I rumors più insistenti parlano di scossoni notevoli all'interno del corpo docente. Il nome più caldo in uscita è quello di Anna Pettinelli. La storica insegnante di canto sarebbe pronta a lasciare la cattedra di Mediaset per tuffarsi in una nuova avventura televisiva, questa volta nelle vesti di concorrente a Tale e Quale Show su Rai 1. Questo addio apre le porte a un totale rinnovamento delle cattedre, con la produzione che sta lavorando intensamente per selezionare non solo i nuovi maestri di canto e danza, ma potenzialmente anche i futuri "coach" sportivi che guideranno i ragazzi in questa nuova sfida.

Nonostante le tante voci di corridoio, c'è una certezza granitica: il daytime. La tradizionale striscia pomeridiana su Canale 5 continuerà a raccontare le dinamiche della scuola, le sfide e i pianti degli allievi. A blindare il programma ci ha pensatorinnovando la totale e incondizionata fiducia nei confronti della conduttrice: "Quando Maria lavora con la sua squadra, a me va bene tutto", ha dichiarato l'amministratore delegato. Non resta che attendere la fine dell'estate per capire se questa svolta sportiva riuscirà a riportare lo show ai fasti di un tempo.