Pubblicazione: 21 novembre alle 20:00

Ci sono storie che sembrano appartenere a un passato ormai lontano, ma che raccontano realtà molto più vicine a noi di quanto immaginiamo. È il caso di Io sono Alice, film del 2022 diretto da Krystin Ver Linden e interpretato da Keke Palmer. La pellicola comincia con una vicenda apparentemente ambientata nell'Ottocento, una giovane donna afroamericana vive in condizioni di schiavitù in una piantagione della Georgia, sottoposta alla violenza e al controllo del proprietario. La sua fuga porta a una scoperta sconvolgente, non si trova nel XIX secolo, ma nel 1973. Una premessa cinematografica che solleva una domanda inevitabile: quanto c'è di vero nella storia raccontata?

Il film è ispirato a fatti realmente accaduti, ma non rappresenta la biografia di una singola persona.. Erano persone rimaste intrappolate in sistemi di sfruttamento e costrette a lavorare senza libertà, nonostante la schiavitù fosse stata abolita da oltre un secolo. Quelle testimonianze hanno spinto la filmmaker a interrogarsi su una pagina della storia americana poco conosciuta e a trasformarla in una storia cinematografica.

Una delle vicende che hanno colpito maggiormente Ver Linden è quella di Mae Louise Wall Miller, una donna afroamericana che aveva vissuto in condizioni di servitù involontaria nel Mississippi. La sua esperienza emerse attraverso alcune testimonianze pubbliche, nelle quali raccontò gli anni trascorsi lavorando senza essere libera di scegliere il proprio destino. La donna riuscì a sottrarsi a quella condizione negli anni Sessanta, portando alla luce una realtà che sembrava impossibile per un Paese in cui la schiavitù era stata formalmente abolita nel 1865. La sua storia rappresentò per la regista uno degli spunti più significativi per immaginare il percorso della protagonista.

Il caso di Mae Louise Miller non fu un episodio isolato. Nel Sud degli Stati Uniti continuarono a esistere forme di sfruttamento che coinvolgevano soprattutto persone afroamericane, spesso mantenute in condizioni di dipendenza attraverso minacce, violenze e sistemi di lavoro coatto. Tra queste pratiche c'era la cosiddetta peonage, una forma di servitù legata ai debiti, utilizzata per impedire ai lavoratori di allontanarsi e conquistare la propria autonomia. Le testimonianze raccolte negli anni successivi hanno contribuito a documentare quanto fosse profonda la distanza tra l'abolizione ufficiale della schiavitù e la libertà realmente vissuta da alcune comunità.

In Io sono Alice, Krystin Ver Linden rielabora questo contesto attraverso una storia di finzione. La protagonista non coincide con Mae Louise Miller e neppure il salto temporale al 1973 rappresenta la ricostruzione letterale di un episodio realmente accaduto.. Accanto a Keke Palmer, il cast comprende Common, nei panni di Frank, e Jonny Lee Miller, che interpreta il proprietario della piantagione. La componente thriller e il desiderio di rivalsa trasformano una vicenda ispirata alla storia in un racconto di emancipazione.

Il significato del film va oltre la semplice ricostruzione di un periodo storico. Attraverso Alice, Ver Linden porta l'attenzione su persone le cui esperienze sono rimaste a lungo ai margini della memoria collettiva, ricordando che la fine della schiavitù non ha cancellato automaticamente ogni forma di oppressione. La storia della protagonista è inventata, ma le testimonianze che ne hanno alimentato la nascita appartengono alla realtà. Ciò che sullo schermo sembra una premessa quasi impossibile trova un riscontro in vicende documentate, consumatesi quando la libertà avrebbe dovuto essere ormai un diritto acquisito.