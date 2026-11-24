Pubblicazione: 24 novembre alle 21:00

Rio de Janeiro non è soltanto lo sfondo di Io sono ancora qui, il film diretto da Walter Salles che ha fatto la storia conquistando il primo Oscar per il Brasile nella categoria miglior film internazionale. La Cidade Maravilhosa diventa una protagonista silenziosa della narrazione, con i suoi paesaggi e le sue location iconiche a fare da cornice a una storia di resilienza, perdita e trasformazione ambientata durante la dittatura militare del 1971. Basato sulle memorie di Marcelo Rubens Paiva e scritto da Murilo Hauser e Heitor Lorega, il film racconta il dramma di una famiglia sconvolta da un atto di violenza. Fernanda Torres interpreta una madre costretta a reinventare la propria esistenza dopo la scomparsa del marito, affiancata da Selton Mello e Fernanda Montenegro.

Dopo l'anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2024 e l'uscita nelle sale brasiliane a novembre dello stesso anno, il film ha conquistato il pubblico internazionale.. Alcune scene aggiuntive sono state girate a Londra, ma è la città brasiliana a ospitare i luoghi più significativi della storia.. Le sue strade alberate, le residenze storiche e la vista sul Pan di Zucchero restituiscono l'atmosfera familiare che caratterizza le prime parti del film.

Proprio a Urca si trovano alcune delle attrazioni più suggestive della città, come la Mureta da Urca, celebre per i tramonti sul mare, e Praia da Urca, una piccola spiaggia dalle acque tranquille. Poco distante c'è Praia Vermelha, riconoscibile per la sabbia rossastra e il panorama sul Pan di Zucchero, raggiungibile anche attraverso le sue iconiche funivie. Altre location importanti si trovano tra Leblon e Ipanema, due quartieri che rappresentano lo stile di vita carioca. Qui le spiagge, il lungomare e Pedra do Arpoador, da cui ammirare il tramonto, restituiscono il volto più vivace e caratteristico di Rio.

Un altro luogo legato alla storia della famiglia Paiva è Jardim Botânico, il quartiere nel quale i protagonisti sognavano di costruire la propria casa. Oggi è conosciuto soprattutto per il Giardino Botanico di Rio de Janeiro, con le sue palme imperiali e le numerose specie vegetali. Nelle vicinanze si trova anche il Parque Lage, un complesso ottocentesco immerso nel verde, famoso per la villa storica, la piscina nel cortile e la vista sul Cristo Redentore.

e caratterizzata da eleganti interni art déco. Per le riprese è stata trasformata in Chaika, uno snack bar di Ipanema aperto soltanto nel 1962, così da ricreare fedelmente l'ambientazione dell'epoca. A Leblon è stata ricostruita anche la Livraria Argumento, una libreria legata alla vita culturale della città. Nei dintorni si possono visitare il Museo del Domani, con la sua architettura contemporanea, e la celebre Escadaria Selarón, la scalinata decorata con piastrelle colorate dall'artista cileno Jorge Selarón.

Tra le tappe da non perdere ci sono il Cristo Redentore, sulla cima del Corcovado, e la foresta di Tijuca, una delle più grandi foreste urbane del mondo. Per immergersi nella cultura locale si possono esplorare i quartieri di Lapa e Santa Teresa, frequentare i circoli di samba e scoprire i preparativi del Carnevale. Le location del film raccontano due dimensioni di Rio, quella luminosa delle spiagge e dei panorami e quella legata alla memoria di un periodo doloroso della storia brasiliana. È proprio questo incontro a rendere la città una parte fondamentale del racconto di Walter Salles.