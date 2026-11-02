Iva Zanicchi si scusa con Mediaset, ma rilancia: "Mi era dovuta almeno una telefonata"

Pubblicazione: 02 novembre alle 16:17

Iva Zanicchi torna sulle dichiarazioni pronunciate durante la sua ospitata a Domenica In e chiarisce il senso delle parole rivolte a Mediaset. La cantante, che per undici anni è stata il volto di Ok, il prezzo è giusto!, non ha nascosto il dispiacere per non essere stata informata del possibile ritorno del programma. Nel corso della trasmissione di Mara Venier, il suo sfogo aveva attirato l'attenzione, soprattutto per l'espressione particolarmente colorita utilizzata. Adesso, attraverso una nota, ha voluto precisare la propria posizione, senza rinnegare il contenuto delle sue dichiarazioni.

La vicenda è nata durante l'intervista con Mara Venier, quando si è parlato delle indiscrezioni sul possibile ritorno in televisione di. Il celebre quiz, che ha accompagnato per anni il pubblico televisivo,

Una prospettiva che Zanicchi ha accolto positivamente per quanto riguarda la collega, ma che le ha lasciato anche un certo amaro in bocca per il modo in cui è venuta a conoscenza della notizia. La cantante avrebbe desiderato ricevere almeno una telefonata dai vertici Mediaset, considerando il lungo rapporto costruito con l'azienda e con una trasmissione che ha rappresentato una parte importante della sua carriera.

🗣️ "Mi scuso per la parola 'forte' che ho usato e che avrei potuto evitare. Ma sono io, schietta e sincera come sempre". Così, in una nota, Iva Zanicchi, che ieri - ospite di Mara Venier a Domenica in - si è lasciata andare a un 'vaffa' contro Mediaset commentando le indiscrezioni sul possibile ritorno in onda di Ok, il prezzo è giusto, il quiz che ha condotto per undici anni e che potrebbe essere affidato a Ilary Blasi. "Ci tengo a ribadire - afferma Zanicchi - che quanto espresso corrisponde esattamente a ciò che penso. Credo che mi fosse dovuta almeno una telefonata, visto il rapporto che ho sempre avuto con Mediaset e questa trasmissione che ho condotto e amato per undici anni. Rinnovo l'augurio di un grande successo anche alla nuova conduzione, ma sarebbe stato corretto prima che fosse pubblico ovunque, dirlo anche a me". 📸 ANSA/RICCARDO ANTIMIANI — RTL 102.5 (@rtl1025) November 2, 2026

Nel corso della puntata, Zanicchi si è rivolta direttamente alla possibile nuova padrona di casa, spendendo parole di grande apprezzamento nei suoi confronti. "Ilary, tu sei una donna meravigliosa, lo dico sinceramente, sei bellissima", ha dichiarato, aggiungendo di essere convinta che saprà portare avanti il programma nel migliore dei modi.

"Farai Ok in modo splendido", ha affermato, ricordando con affetto gli undici anni trascorsi alla guida del quiz., alla quale ha augurato un percorso ricco di soddisfazioni e il successo che la trasmissione merita., dalla quale si sarebbe aspettata una maggiore attenzione nei suoi confronti.

Il momento più acceso è arrivato proprio quando la conversazione si è concentrata sulla mancata telefonata. Zanicchi non ha nascosto la propria irritazione e, con la consueta schiettezza, ha pronunciato un'espressione volgare indirizzata a Mediaset, spiegando che avrebbe voluto essere avvisata prima che la notizia diventasse di dominio pubblico. Uno sfogo spontaneo che ha fatto discutere e che la cantante ha successivamente voluto accompagnare con una precisazione.

Iva Zanicchi ha preso bene il fatto che sarà Ilary Blasi a condurre “Ok, il prezzo è giusto” 💀 https://t.co/YpP5IEZBLz — Trash Italiano (@trash_italiano) November 1, 2026

Non ha cambiato idea sul comportamento che si sarebbe aspettata dall'azienda, ma ha riconosciuto che avrebbe potuto scegliere un'espressione diversa per manifestare il proprio disappunto. Nella nota diffusa successivamente, Iva Zanicchi ha scritto: "Mi scuso per la parola 'forte' che ho usato e che avrei potuto evitare. Ma sono io, schietta e sincera come sempre".