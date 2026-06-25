James Bond, dopo anni di attesa la scelta del nuovo 007 entra finalmente nel vivo (la svolta è vicina)

Pubblicazione: 25 giugno alle 09:30

La caccia al nuovo James Bond entra nella fase più calda, visto che dopo anni di speculazioni, rumor e liste di nomi che si sono rincorsi sul web, Amazon MGM Studios e il regista Denis Villeneuve hanno iniziato a contattare direttamente gli attori che parteciperanno al prossimo round di audizioni, previsto per agosto 2026. Si tratta di un passaggio cruciale: da questi provini uscirà il volto che incarnerà l'agente segreto più famoso del cinema per i prossimi dieci anni.

Secondo fonti vicine alla produzione,in persona sta chiamando i candidati selezionati per informarli della convocazione estiva. Un gesto che sottolinea quanto il regista canadese, reduce dai trionfi di Dune, sia coinvolto in ogni aspetto di questo progetto monumentale e non è un dettaglio da poco: significa chedovrà prima convincere uno dei filmmaker più importanti del momento, non solo superare un provino standard.

Il numero esatto di attori che verrà testato ad agosto resta incerto, visto che alcune fonti parlano di una rosa ristretta tra 5 e 7 nomi, altre ipotizzano una selezione più ampia, nell'ordine della quindicina. Quel che è certo è che Amazon MGM Studios vuole giocare le sue carte con attenzione, valutando sia volti già noti al grande pubblico sia talenti meno esposti mediaticamente ma con le caratteristiche giuste per il ruolo.

EXCLUSIVE: Fans of the ‘James Bond’ franchise are getting closer to finding out who will play the iconic spy for future installments as sources tell Deadline producers and director Denis Villeneuve have begun informing talent they have made the next round of auditions.⁠

⁠… pic.twitter.com/K7b51oNQja — Deadline (@DEADLINE) June 24, 2026

I nomi che circolano con più insistenza nell'ambiente sono quelli di Harris Dickinson, attore britannico classe 1996 già apprezzato in Triangle of Sadness e visto recentemente in progetti di alto profilo, Callum Turner, reduce dal successo di Masters of the Air per Apple TV+, e Jacob Elordi, l'australiano diventato icona generazionale grazie a Euphoria e Saltburn. Nessuno di questi nomi è stato confermato ufficialmente, ma rappresentano il prototipo di attore che i produttori stanno cercando: giovane, carismatico, con presenza scenica ma non ancora bruciato da troppa sovraesposizione.

La strategia di casting è stata meticolosa fin dall'inizio, con le prime riunioni generali con potenziali candidati che erano iniziate già nella primavera del 2025, quandovennero scelti come produttori del progetto. A quel punto, Amazon aveva appena ottenuto il controllo creativo completo del franchise Bond, chiudendo un'era e aprendone una nuova., veterana di Hollywood con Spider-Man e Ghostbusters nel curriculum, e, l'uomo dietro Harry Potter e Gravity, rappresentano una coppia produttiva di peso massimo.

Ad aprile 2026 è arrivata un'altra tessera fondamentale del puzzle: Nina Gold, la casting director leggendaria che ha selezionato i volti di Game of Thrones e The Crown, ha firmato per occuparsi delle audizioni. Nelle settimane successive, Gold ha incontrato decine di attori meno conosciuti, setacciando il panorama britannico e internazionale alla ricerca di talenti nascosti che potessero affiancarsi ai nomi più affermati nella shortlist finale.

James Bond, fonte: MGM

Ora che questi incontri preliminari si sono conclusi, il cerchio si stringe. Villeneuve e i produttori hanno passato l'ultima settimana a contattare gli attori che hanno superato questa prima scrematura, preparandoli per quello che sarà probabilmente uno dei provini più scrutinati della storia recente del cinema. Non si tratta solo di recitare alcune scene: chi interpreterà Bond dovrà dimostrare di avere quella combinazione quasi alchemica di eleganza letale, ironia britannica, vulnerabilità mascherata e sex appeal universale che ha reso il personaggio immortale.

La timeline concordata prevede che Amazon MGM abbia il suo nuovo 007 entro la fine del 2026, in modo che la produzione possa partire nel corso del 2027. È un calendario ambizioso ma realistico, considerando che lo script è già stato affidato a Steven Knight nell'estate del 2025. Knight, creatore di Peaky Blinders e sceneggiatore di film come Locke e Eastern Promises, ha avuto mesi per lavorare sulla storia, affinandola insieme a Villeneuve fino a trovare la direzione giusta per questo nuovo capitolo.

Comunque i fan del franchise aspettano questo annuncio da quando Craig ha salutato il ruolo con No Time to Die nel 2021. Sono passati cinque anni di silenzio, speculazioni, false partenze. Nomi illustri come Idris Elba, Tom Hardy o Henry Cavill sono stati fatti e smentiti infinite volte. Ma ora il processo sembra essere decisamente avviato ed ad agosto qualcuno entrerà in una stanza a Londra, reciterà davanti a Villeneuve, Pascal e Heyman, e potrebbe uscirne come James Bond.

Non resta che aspettare l'estate e prepararsi a scoprire chi, tra i volti della nuova generazione di attori britannici e internazionali, erediterà una delle icone più pesanti e affascinanti della storia del cinema. Il countdown è iniziato, la Walther PPK è pronta, lo smoking è in lavanderia. E pensare che, prima dell'accordo con Amazon MGM Studios, tra i retroscena emersi negli ultimi mesi c'era anche l'interesse di Disney ad acquisire il controllo del franchise: uno scenario che avrebbe cambiato per sempre il destino di James Bond. Ma alla fine il futuro dell'agente 007 passerà dalle mani di Denis Villeneuve e dal volto del suo nuovo protagonista.