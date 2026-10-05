James Gunn ha completato il primo montaggio di Superman: Man of Tomorrow (e pensa già al prossimo film)

Pubblicazione: 05 ottobre alle 22:18

James Gunn non conosce pause. Mentre l'industria cinematografica attende con trepidazione l'uscita di Superman: Man of Tomorrow, prevista nelle sale il 9 luglio 2027, il regista ha già in mente il suo prossimo progetto. L'annuncio è arrivato direttamente dal suo profilo Threads, dove Gunn ha risposto a un follower che gli chiedeva se fosse pronto a scrivere il suo prossimo film:

"Ci sto già lavorando. Dovevo fare qualcosa mentre aspettavo l'assembly cut".- James Gunn su Threads

Una dichiarazione cheil ritmo forsennato con cui opera uno dei filmmaker più prolifici e visionari del momento. Gunn ha confermato sulla stessa piattaforma chedi Superman: Man of Tomorrow è ormai completo,che segueannunciata ad agosto scorso. Ma invece di prendersi una pausa o concentrarsi esclusivamente sulla post-produzione, il registaper dare forma alla sua prossima visione cinematografica.

Il fatto che stia già scrivendo il suo prossimo film prima ancora che Superman: Man of Tomorrow arrivi nelle sale testimonia non solo una straordinaria etica del lavoro, ma anche una visione di lungo periodo. Ogni progetto si intreccia con il successivo in una trama narrativa più ampia che attraversa cinema e televisione, fumetti e merchandising. È un approccio che ricorda quello dei grandi architetti dell'universo Marvel, ma con una firma autoriale più marcata, meno vincolata alle formule consolidate.

Naturalmente, la grande domanda che rimbalza tra i fan è: quale sarà questo misterioso prossimo film. Gunn non ha rivelato dettagli, alimentando speculazioni che spaziano da altri personaggi DC a progetti completamente originali. La sua filmografia dimostra una versatilità che va dai Guardiani della Galassia alla commedia splatter di The Suicide Squad e Shliter, passando per esperimenti più intimi come Super. Qualunque sia la direzione scelta, l'attesa è già palpabile.

Superman - Warner Bros. Pictures

Nel frattempo,su Superman: Man of Tomorrow, che dovràpiù iconico dei fumetti americani.: restituire a Superman la rilevanza culturale che merita in un'epoca cinematografica dominata da antieroi cinici e narrazioni decostruzioniste. Gunn sembra aver, a un eroe che incarna speranza e ottimismo senza scadere nell'ingenuità.

La capacità di James Gunn di muoversi simultaneamente su più fronti creativi è ciò che lo distingue in un'industria spesso paralizzata dalla burocrazia e dalle sovrapposizioni di competenze. Mentre scrive il suo prossimo film, supervisiona la post-produzione di Superman: Man of Tomorrow e guida strategicamente l'intero universo DC Studios. È un giocoliere che tiene in aria sfere pesantissime, e finora non ne ha fatta cadere nemmeno una.