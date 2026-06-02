James Gunn lancia una bomba sul DCU, due personaggi leggendari stanno per arrivare: ecco di chi si tratta

Pubblicazione: 02 giugno alle 10:11

Il co-CEO dei DC Studios James Gunn ha appena lanciato una bomba che ha fatto esplodere le discussioni tra i fan del DC Universe. Con un post criptico su Threads, il regista e produttore ha confermato che due personaggi iconici dell'universo DC faranno il loro ingresso nel DCU "tra non molto tempo". La domanda che ora tiene incollati allo schermo milioni di appassionati è semplice quanto bruciante: quali saranno questi due villain leggendari.

Tutto è iniziato quando un fan ha posto a, chiedendogli se il franchise avrebbe mai incluso personaggi del calibro di. La risposta del regista è stata laconicamente enigmatica: "Due di loro tra non molto". Poche parole che hanno scatenato un'ondata di speculazioni e analisi forensi da parte della community.

La prima certezza, o quasi, riguarda Darkseid, visto che il tiranno di Apokolips è già stato confermato per la serie animata Mister Miracle, come rivelato dallo scrittore Tom King. La serie adatterà la celebrata run a fumetti di dodici numeri firmata da King e Mitch Gerads, incentrata su Scott Free, con il villain che è stato persino ufficialmente ingaggiato per lo show, rendendo la sua apparizione nel DCU una questione di quando, più che di se.

Holy shit!



James Gunn confirmed we will see two characters from this list in the DCU in not too long: 👀



- Doomsday

- General Zod

- Dr. Fate

- Black Adam

- Ultraman (with the Crime Syndicate)

- Darkseid pic.twitter.com/J5uJzFf69f — Everything_DCU (@EverythingDCU_) May 28, 2026

Ma è il secondo personaggio a catalizzare le speculazioni più interessanti, con Ultraman in grado di emergere come il candidato più probabile, e non per caso. Il film Superman ha lasciato volutamente ambiguo il destino del clone dell'Uomo d'Acciaio, risucchiato in un buco nero in una sequenza che suggerisce un ritorno del personaggio in futuro. Molti fan hanno interpretato quel finale aperto come la scusa perfetta per un'eventuale saga del Crime Syndicate, la versione malvagia della Justice League proveniente da una Terra parallela.

Il generale Zod, fonte: Warner Bros.

Gli altri nomi della lista sembrano invece destinati a rimanere fuori dai giochi, almeno per il momento.porta con sé il peso di un film DCEU accolto tiepidamente dalla critica e dal pubblico, rendendo improbabile un ritorno immediato del personaggio.ha già vissuto diverse incarnazioni live-action nell'ultimo decennio, saturando probabilmente l'interesse per il mostro kryptoniano., dopo apparizioni di rilievo in Man of Steel e The Flash, necessiterebbe di un periodo di pausa prima di tornare sugli schermi senza sembrare ridondante e poco efficace agli occhi del pubblico.

In attesa di vedere quali saranno questi due spercattivi in arrivo, ricordiamo che il DCU si arricchirà presto di Supergirl, film in arrivo nelle sale il 26 giugno, portando con sé una nuova interpretazione della cugina di Superman. Lanterns, la serie HBO che esplorerà il corpo delle Lanterne Verdi debutterà il 16 agosto. Clayface completerà la triade autunnale approdando al cinema il 23 ottobre, offrendo una prospettiva inedita su uno dei villain più plastici e inquietanti di Batman.

Quel che è certo è che James Gunn sa come tenere viva l'attenzione del pubblico, come dimostra l'annuncio di Brainiac di Superman, con i fan intenti a scoprire cosa si nasconde dietro ogni suo posto. E mentre i fan setacciano ogni frame dei trailer e ogni virgola delle interviste, il DCU continua a prendere forma, pezzo dopo pezzo, attore dopo attore, rivelazione dopo rivelazione.