James Marsters ha partecipato a Dragon Ball Super per scusarsi con i fan per Dragonball Evolution: "Non guardate quel film"

Uscito nel 2009, Dragonball Evolution fu un sonoro flop di pubblico e critica e non è stato certo rivalutato negli anni. Nel cast è è presente anche James Marsters, interprete di Lord Piccolo, che poi è tornato nel mondo di Goku e compagni doppiando Zamasu nella serie Dragon Ball Super, per cui però ha usato uno pseudonimo. Una scelta che deriva direttamente dal suo desiderio di prendere le distanze dal film, come rivelato nel podcast di Michael Rosenbaum:

Non volevo essere citato nei crediti di Dragon Ball [Super] perché volevo fosse una cosa nota solo alle persone alle convention, ai veri fan di Dragon Ball Super. La gente si metteva in fila [per gli autografi] e mi chiedeva cosa fosse successo con quel film, si intitolava Dragon Ball Evolution e non è stato molto bello. [...] L'unica cosa positiva legata al film è che non molte persone lo hanno visto. E a tutti coloro che stanno ascoltando ora...non guardatelo.

Una lenta sensazione di sprofondare davvero orribile. Il punto è che ero stanco di essere preso in giro alle convention per questo film, quindi quando ho avuto la possibilità di partecipare a Dragon Ball Super, ho pensato: “Usiamo un piccolo trucco: un nome falso”. È così che posso andare alle convention e dire [ai fan] che sono Zamasu: un modo di scusarsi per [Dragon Ball Evolution].

L'attore ricorda infatti la reazione dei fan alla premiere mondiale del film in Giappone, dove ricevette applausi molto tiepidi:

Potete vedere l'intervista completa all'attore qui sotto assieme a un estratto:

Trovate tutte le informazioni su Dragonball Evolution nella nostra scheda.