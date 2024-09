Dragon Ball Daima arriva a ottobre, nel nuovo trailer anche Goku Super Saiyan!

Pubblicazione: 04 settembre alle 13:30

Toei Animation e Fuji Film hanno pubblicato un nuovo trailer di Dragon Ball Daima, confermandone l'uscita a ottobre e le trasformazioni di Goku.

Dragon Ball Daima debutterà il prossimo 11 ottobre in Giappone, alle 23:40 locali (le 16:40 in Italia). Nel trailer, che potete vedere qui sopra, vengono mostrati alcuni personaggi già conosciuti dai fan dei videogiochi (Mira e Towa) in versioni alternative e soprattutto le trasformazioni di Goku in Super Saiyan e Super Saiyan di secondo livello.

Il primo episodio di Dragon Ball Daima durerà 10 minuti in più rispetto ai successivi e l’uscita coinciderà con il lancio del videogioco Dragon Ball: Sparking! Zero per PC, PS5 e Xbox Series X|S. Si tratta infine dell’ultimo progetto in cui ha contribuito direttamente Akira Toriyama, il creatore della serie venuto a mancare lo scorso marzo.

Lo show in Italia dovrebbe essere pubblicato su Crunchyroll ma non ci sono ancora notizie ufficiali al riguardo.