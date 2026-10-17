Javier Bardem premiato a Roma da Paolo Sorrentino: oggi arriva El ser querido, il film che ha colpito Cannes

Pubblicazione: 17 ottobre alle 12:35

Javier Bardem sarà tra i protagonisti della ventunesima Festa del Cinema di Roma, in programma dal 13 al 25 ottobre 2026 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. L’attore spagnolo riceverà il Premio alla Carriera, un riconoscimento dedicato al percorso artistico di una delle star più apprezzate del cinema internazionale. A consegnarglielo sarà il regista Paolo Sorrentino, in occasione della presentazione di El ser querido, diretto da Rodrigo Sorogoyen. Il film, accolto con grande interesse al Festival di Cannes, sarà proiettato nella sezione Best of 2026. Per Bardem si tratta di un nuovo importante appuntamento con il pubblico italiano.

L’annuncio del premio è stato diffuso da Salvatore Nastasi, presidente della Fondazione Cinema per Roma, su proposta della direttrice artistica Paola Malanga. Bardem ha costruito una carriera internazionale interpretando personaggi molto diversi tra loro e lavorando con registi del calibro di Woody Allen, Sam Mendes, Denis Villeneuve, Julian Schnabel, Aaron Sorkin e Alejandro Amenábar. Nel 2008 ha conquistato l’Oscar come miglior attore non protagonista per Non è un paese per vecchi, il thriller dei fratelli Joel ed Ethan Coen. In El ser querido vestirà invece i panni di Esteban Martínez, un regista leggendario la cui storia personale è attraversata da violenza ed eccessi. La proiezione romana offrirà al pubblico l’occasione di scoprire il film e di celebrare il percorso dell’attore.

La giornata della Festa riserverà spazio anche ad altre produzioni internazionali. Nella sezione Grand Public arriveranno in anteprima mondiale Le Fantôme de l’Opéra, diretto da Alexandre Castagnetti, e Klara and the Sun, il nuovo film del premio Oscar Taika Waititi. A rappresentare le due opere sul red carpet saranno anche le protagoniste Deva Cassel e Jenna Ortega, attese insieme ai rispettivi registi. Il programma darà inoltre visibilità al cinema documentario con Alea Jacarandas di Hassen Ferhani e Nowruz – Nuovo giorno di Francesco Cannavà, entrambi in corsa per il Premio al Miglior Documentario. Tangles di Leah Nelson concorrerà invece al riconoscimento per la Miglior Opera Prima Poste Italiane.

Tra gli appuntamenti culturali è previsto anche un omaggio a Goffredo Fofi, la regista e sceneggiatrice Alice Rohrwacher introdurrà la proiezione di Due soldi di speranza, film diretto da Renato Castellani. L’iniziativa offrirà l’occasione per riscoprire un’opera significativa del cinema italiano attraverso lo sguardo di una delle autrici contemporanee più apprezzate.