Je so' pazzo, è davvero Massimiliano Caiazzo a cantare Pino Daniele? L'attore svela come stanno le cose

Pubblicazione: 23 ottobre alle 09:15

Interpretare Pino Daniele significa confrontarsi con una delle voci più riconoscibili e amate della musica italiana, ma soprattutto con un artista che ha lasciato un segno indelebile nella storia di Napoli. Una sfida tutt'altro che semplice, soprattutto per Massimiliano Caiazzo, chiamato a vestire i panni del cantautore in Je so' pazzo, il film diretto da Nicola Prosatore e arrivato nelle sale italiane il 15 ottobre 2026. E proprio mentre il pubblico continua a discutere della sua interpretazione, è emerso un retroscena particolarmente interessante: chi canta davvero le canzoni di Pino Daniele nel film?

La domanda è tutt'altro che banale. Fin dalle prime immagini diffuse dalla produzione, la trasformazione dell'attore conosciuto soprattutto per, alimentando curiosità e discussioni sulla sua somiglianza con il musicista. Ma se sullo schermo è, suonare e interpretare i brani, la voce che accompagna quelle sequenze appartiene a qualcun altro. O meglio, proprio all'artista che. A chiarire definitivamente la questione è stato lo stesso, che durante le interviste promozionali ha spiegato come la produzione avesse deciso fin dall'inizio di utilizzare la voce originale di

Una scelta precisa, nata dalla volontà di preservare uno degli elementi più importanti dell'identità del cantautore, senza cercare di riprodurlo artificialmente attraverso un altro interprete. L'attore ha spiegato che non gli era stato chiesto di sostituire vocalmente Pino Daniele, perché l'intenzione era permettere al pubblico di ascoltare il più possibile la sua voce autentica. Un approccio che, secondo Caiazzo, gli ha consentito anche di affrontare il personaggio con maggiore libertà, concentrandosi non tanto sull'imitazione quanto sulla comprensione dell'uomo dietro il mito.

Je so' pazzo, fonte: Rai Cinema

Questo, però, non significa che Caiazzo non abbia cantato durante la lavorazione, ed anzi la preparazione musicale è stata una delle parti più impegnative del suo percorso. L'attore ha studiato canto, chitarra, respirazione e movimenti del corpo, cercando di comprendere il rapporto quasi fisico che Pino Daniele aveva con la musica. Lo stesso Nicola Prosatore ha confermato che, durante le riprese, Caiazzo cantava realmente sul set seguendo le tracce vocali utilizzate dalla produzione. Ad ogni modo, nella versione definitiva del film è stata mantenuta la voce del cantautore. Un dettaglio che rende ancora più particolare il lavoro dell'attore: non doveva semplicemente muovere le labbra a tempo, ma interpretare le emozioni e l'energia di un artista attraverso il proprio corpo.

Per prepararsi al ruolo,ha affrontato anche una trasformazione fisica importante. L'interprete ha raccontato di aver lavorato a lungo per modificare il proprio aspetto e avvicinarsi alla corporatura del giovane, arrivando a prendere circa. Un cambiamento accompagnato da un attento studio della gestualità, del modo di stare sul palco e persino della maniera in cui il musicista impugnava la chitarra. L'obiettivo, però, non era creare una copia perfetta.ha sottolineato più volte di aver voluto cercare soprattutto l'umanità del personaggio, esplorandone le fragilità, le paure e le contraddizioni. Del resto, ogni spettatore conserva un'immagine personale di, legata ai suoi dischi, ai concerti o ai ricordi della propria vita.

Cercare di riprodurre esattamente quell'immagine avrebbe significato confrontarsi con aspettative impossibili da soddisfare completamente. Ed è proprio questa prospettiva a guidare Je so' pazzo, liberamente ispirato al libro Pino Daniele. Tutto quello che mi ha dato emozione viene alla luce, scritto dal figlio Alessandro Daniele. La pellicola non ripercorre l'intera carriera del cantautore, ma si concentra soprattutto sugli anni della formazione, raccontando il ragazzo che, partendo da Napoli, avrebbe rivoluzionato il panorama musicale italiano attraverso una fusione personalissima di blues, jazz e tradizione partenopea.

Je so' pazzo, fonte: Rai Cinema

La storia segue Pino dall'infanzia e dalle prime esperienze musicali fino al celebre concerto del 1981 in piazza del Plebiscito, davanti a circa 200.000 persone. Un percorso che permette di esplorare non soltanto la nascita di canzoni destinate a diventare immortali, ma anche i rapporti familiari, le insicurezze e le esperienze che hanno contribuito a costruire la sensibilità dell'artista. Nel cast, accanto a Massimiliano Caiazzo, troviamo anche Mariasole Pollio, che interpreta Dorina Giangrande, la prima moglie di Pino Daniele, oltre a Giovanni Ludeno, Giuseppe Brunetti, Monica Nappo e Antonia Truppo. Presentato alla Festa del Cinema di Roma 2026, il film ha riportato al centro dell'attenzione una figura che continua a occupare un posto speciale nell'immaginario musicale italiano.